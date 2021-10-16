پیک ششم در راه است/۲۰۰ مرگ روزانه را عادی می دانیم!

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که روند واکسیناسیون در کشور سرعت خوبی گرفته و تاکنون بیش از ۷۰ میلیون دوز واکسن کرونا نیز استفاده شده است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه ایمنی جمعی فاصله داریم‌.

تا کنون ۴۷ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۲۵۸ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. همچنین، ۲۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۵۳۶ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۷۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۹۴ دوز رسید.

وقتی به جمعیت ۲۲ میلیون و ۸۱۶ هزار نفری کشور که موفق شده اند ۲ دوز واکسن کرونا را دریافت کنند، نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که حداقل ۵۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت کشور باید مشمول دوز دوم شوند تا بتوان به نقطه ایمنی جمعی رسید. این در حالی است که روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، نزولی شده و حالا بیشتر از نصف جمعیت کشور بدون ماسک در محیط‌های عمومی تردد می‌کنند. از سوی دیگر، قرار است تا چند روز آینده، ستاد ملی کرونا نسبت به حذف محدودیت‌های کرونایی به شیوه قبلی اقدام کند و نسبت به جایگزینی آن با طرح هوشمند، شرایط را تغییر دهد.

تمامی این ابهامات، می‌تواند شرایط کرونایی را در پیک ششم، سخت و دشوار کند. زیرا، تجربه پیک پنجم را به یاد داریم که چگونه چند ماه سخت و تلخ را پشت سر گذاشتیم تا از این پیک عبور کنیم.

آمار بالای ابتلاء و فوتی‌ها در پیک پنجم، به گونه‌ای بود که حالا نسبت به فوت ۱۰۰ بیمار کرونایی در روز، عکس العمل نشان نمی‌دهیم و آن را عادی می‌پنداریم. در حالی که قرار بود تعداد مرگ‌های روزانه بر اثر کرونا در کشور به زیر ۵۰ نفر برسد.

مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که هر گاه شرایط را عادی تلقی کرده ایم دچار آسیب شده ایم، گفت: در پیشگیری از ابتلاء به کرونا واکسن لازم است اما کافی نیست.

وی ادامه داد: بهتر است خیلی شتاب زده در مورد حذف محدودیت‌ها اقدام نکنیم، برای آنکه اکثریت جامعه هر دو دوز را دریافت کنند مقداری زمان نیاز داریم.

محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که وضعیت کرونا را فقط می‌توان برای ۱۵ روز پیش بینی کرد، گفت: پس از آن هر لحظه ممکن است کرونا و شرایط کرونایی دستخوش تغییر شود.

وی ادامه داد: ویروس کرونا به راحتی و به این زودی ها زندگی ما را ترک نخواهد کرد و قطعاً مدت‌های طولانی و یا همه عمر با ما زندگی کند.

گویا افزود: اینکه با پیدا شدن واکسن، کرونا از بین خواهد رفت هم قابل تکیه و پیش بینی نیست زیرا هر گونه تغییر ژنتیکی بر روی کرونا ویروس می‌تواند واکسن‌ها را ناکار آمد نماید از سوی دیگر آنچه در خصوص ایمنی جمعی انتظار داریم هم معلوم نیست که امید بخش باشد به این خاطر باید در مورد این ویروس احتیاط بیشتری به خرج داد.

گویا تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است که بچه‌های خود را واکسینه کنند به چند دلیل اول اینکه کسی که واکسینه می‌شود احتمال ابتلاء خود شخص پایین می‌آید، دوم احتمال ابتلاء به بیماری کرونایی شدید را هم کم می‌کند، سوم اینکه احتمال از دست دادن جان فرد پایین می‌آید و در حد صفر می‌رسد، چهارم اینکه در یک کلاس درسی آن دسته از کسانی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند و می‌خواهند درس بخوانند چه گناهی کرده‌اند آنها نباید در کنار کسانی بنشینند که واکسینه نشده‌اند دیگر اینکه اگر دانش آموزان، در کلاس درس به کرونا مبتلا شود ممکن است ناقل این بیماری به خانه و سایر افراد خانواده باشد.

سیدعلی دهقان منشادی متخصص بیماری‌های عفونی، با عنوان این مطلب که باید از گذشته درس بگیریم و گرفتار پیک ششم نشویم، گفت: هیچ چیز تمام نشده و اگر هوشیار نباشیم دوباره شاهد پیک جدید بیماری خواهیم بود.

وی افزود: اگر پروتکل‌ها را رعایت نکنیم دوباره شاهد افزایش مرگ و میرهای کرونایی خواهیم بود.

سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: هنوز درمان شناخته شده‌ای برای بیماری کرونا وجود ندارد و بهترین راه پیشگیری است.

در همین حال، وزیر بهداشت از آمادگی بیمارستان‌ها برای مواجهه با پیک ششم خبر داده و این یعنی، درگیر شدن با پیک جدید کرونا قطعی است. اما، اینکه چگونه بتوانیم پیک‌های بعدی را پشت سر بگذاریم، مهم است. زیرا، شرایط بیمارستان‌ها و اوضاع و احوال کادر درمان به گونه‌ای نیست که بتوانند یک پیک شدیدتر از پیک پنجم را تحمل کنند.

شاید بهتر باشد ستاد ملی کرونا، قبل از هر گونه تصمیم برای حذف محدودیت‌های کرونایی و الزام دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاه‌ها، شرایط را مورد ارزیابی قرار دهد. زیرا، آنچه مسلم است، ایمنی جمعی در شرایطی فراهم می‌شود که حداقل ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ۲ دوز واکسن را زده باشند و ۲ هفته نیز از زمان واکسیناسیون گذشته باشد.