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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۲

مدیرکل فنی و حرفه‌ای هرمزگان:

مجوز تاسیس آموزشگاه برای افراد «فنی‌کار» صادر می‌شود

مجوز تاسیس آموزشگاه برای افراد «فنی‌کار» صادر می‌شود

بندرعباس-مدیرکل فنی و حرفه‌ای هرمزگان گفت: از افراد «فنی‌کاری» که به امر مهارت آموزی علاقه‌مند هستند مانند مکانیک و تراش‌کار دعوت می‌کنم برای انتقال مهارت اقدام به تاسیس مجوز آموزشگاه کنند.

اسماً کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آزمون‌های آنلاین در مراکز فنی و حرفه‌ای، اظهار کرد: در تمام شهرستان‌های سراسر هرمزگان سایت‌های برگزاری آزمون‌های الکترونیکی راه‌اندازی شده است و آزمون‌های تئوری مراکز فنی و حرفه‌ای بدون مراجعه حضوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به لزوم تقویت ارتباط مراکز آموزشی با مراکز صنعتی، عنوان کرد: با همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، یکسری مراکز آموزشی ایجاد شده است تا به تربیت نیروی متخصص مورد نیاز خود و جامعه بپردازند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان هرمزگان اظهار کرد: در حال حاضر پالایشگاه نفت ستاره، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت کشتی‌سازی و … مراکز آموزشی را با هزینه‌های خودشان تاسیس کرده‌اند و مهارت‌های آموزشی در حوزه فعالیت خود را ارائه می‌کنند.

کریمی با ذکر این نکته مجوزهای اداره کل فنی و حرفه‌ای در ۲ بخش آزاد و دولتی صادر می‌شود، ابراز داشت: اگر فردی علاقه‌مند به آموزش و در رشته‌ای دارای مهارت و توانمندی است، می‌توانند یک مرکز مهارت آموزی ایجاد کند.

وی ابراز داشت: از افراد متخصصی که به امر مهارت آموزی علاقه‌مند هستند مانند مکانیک، تراش‌کار و … دعوت می‌کنم برای انتقال مهارت و تجربیات، مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد را از ما دریافت کند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان هرمزگان با اشاره به واگذاری فضاهای مازاد در راستای استفاده بهینه از فضاهای آموزشی، تصریح کرد: در راستای ارتقاء ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان، با مشارکت بخش خصوصی و خیرین و در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق، اماکنی که بلااستفاده بودند به مراکز فعال مهارت آموزشی تبدیل شدند.

کریمی افزود: این مراکز که در گذشته از کار افتاده بودن و امکان استفاده از آن‌ها وجود نداشت، در حال حاضر با بالاترین کیفیت در حال ارائه خدمات رایگان مردم به هستند.

کد مطلب 5328381

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