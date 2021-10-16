قطعی روزانه ۶ تا ۱۰ ساعت آب شرب در هوراند

زین‌العابدین مردانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از جیره‌بندی آب شرب در شهرستان هوراند خبر داد و اظهار داشت: مردم هوراند امسال بی‌سابقه‌ترین خشک‌سالی و کم‌آبی را تجربه می‌کنند، این در حالی است که در بخش شرب، آب به صورت جیره‌بندی بین مردم هوراند توزیع می‌شود.

فرماندار شهرستان هوراند افزود: در راستای تأمین آب شرب شهری و روستایی هوراند با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی دیدار داشتیم و در این نشست قرار است با تکمیل ۲ مجتمع آب‌رسانی که به صورت نیمه‌تمام مانده‌اند اقدام شود، به هر حال تأمین آب شرب هوراند باید به صورت ضرب‌الاجل انجام گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر این‌که شهروندان هوراندی از قطعی ۱۲ ساعته آب خبر می‌دهند آیا شهروندان نصف روز را بدون آب سپری می‌کنند؟ گفت: متأسفانه با کاهش اندکی در مصرف آب شرب؛ روزانه حدود ۶ ساعت قطعی آب در هوراند داریم، در حالی تا هفته‌های قبل شش ساعت در روز و از شب تا صبح قطعی آب داشتیم و با توجه به نبود بارندگی و کمبود تولید آب در روند توزیع با مشکل مواجه هستیم.

مردانیان از حفر چاه جدید برای تأمین آب شرب شهر هوراند خبر داد و یادآور شد: چاه برای تأمین آب شرب حفر شده و نیازمند تجهیز است، البته در محل چاه حفر شده افراد ذی‌نفع و معارض داریم که برای بهره‌برداری از آب این چاه نیاز به توافق با معارضین داریم؛ هرچند در حال حاضر بخشی از آب شرب شهر هوراند با تانکرهای آبرسانی که از سوی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی در اختیار شهرستان قرار گرفته از مجتمع آبرسانی هوای تأمین می‌کنیم.

فرماندار شهرستان هوراند بابیان این‌که احداث خط انتقال آب شرب از مجتمع آب‌رسانی هوای برای تأمین آب شرب هوراند جزو برنامه‌های میان‌مدت است، اظهار کرد: تأمین دائمی آب شرب هوراند در صورت آب‌گیری از سد عمارت تأمین خواهد شد، در حال حاضر احداث سازه سد عمارت به پایان رسیده و چون بخشی از تملک اراضی و جابه‌جایی یک روستای هوراند باقی‌مانده مانع آب‌گیری سد عمارت می‌شود از این‌رو طی پروسه تملک اراضی و جابه‌جایی روستا زمان‌بر است.

وی اضافه کرد: مجری سد عمارت شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل است و به تبع آن تأمین اعتبار برای تملک اراضی و جابه‌جایی یکی از روستاهای واقع شده در سد عمارت بر عهده استان اردبیل است، هرچند اگر این سد آب‌گیری شود مشکل تأمین آب شرب شهرستان هوراند مرتفع خواهد شد.

مردانیان با تأکید بر این‌که میزان خشک‌سالی امسال در شهرستان هوراند بی‌سابقه است، گفت: به اواخر مهرماه نزدیک می‌شویم حتی یک قطره هم بارندگی نداریم، هرچند هر ساله در شهریورماه با کمبود آب شرب مواجه می‌شدیم که با تانکر آبرسانی و جیره‌بندی ایام کم‌آبی را جبران می‌کردیم، اما متأسفانه امسال شرایط به گونه‌ای است که نبود بارندگی، مشکل تأمین آب شرب در شهرستان هوراند را حادتر کرده است البته پیگیر هستیم تا با تکمیل ۲ مجتمع آبرسانی نیمه‌تمام؛ بخشی از کم‌آبی را جبران کنیم.