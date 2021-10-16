کشف پیکر دختر افغان در چاه/ پدر مقتول متواری است

ایمان شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارشی مبنی بر قتل یک دختر ۲۲ ساله به پلیس آگاهی رفسنجان، بلافاصله تیمی در این رابطه تشکیل و تحقیقات آغاز شد.

وی بیان کرد: با تحقیق و بررسی از خانواده مقتول، ابتدا این موضوع را انکار می‌کردند تا اینکه معترف شده و پس از آن پدر این خانواده متواری می‌شود.

وی ادامه داد: با تحقیقات پلیس، محل جسد کشف و ظهر دیروز (جمعه) با حضور عوامل انتظامی، اورژانس و آتش نشانی رفسنجان از چاهی با عمق ۱۲۰ متر در کمربندی رفسنجان حوالی دانشگاه کار بیرون کشیده شد.

دادستان رفسنجان گفت: با تکمیل اظهارات خانواده این مقتول، اقدام برای دستگیری پدر خانواده ادامه دارد و به احتمال بسیار قوی، علت قتل، مسائل ناموسی بوده است.