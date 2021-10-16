به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرزاده، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته ملی سلامت بانوان ایران از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ مهرماه اظهار کرد: این هفته امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری کووید ۱۹ و با موضوع "زنان، مدیریت سلامت، مهار کرونا " برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینکه در اغلب کشورهای دنیا روزهای ملی خاص برای سلامت مردان و زنان در نظر گرفته می‌شود، افزود: هدف معاونت بهداشتی از برگزاری هفته ملی سلامت زنان، حساس سازی و اطلاع رسانی در خصوص مهمترین اولویت‌های سلامت زنان به کل جامعه از جمله زنان، مردان، مدیران و سیاست گذاران بوده و سلامت زنان در همه خانواده‌ها به عنوان فرزند، خواهر، همسر، مادر یا مادر بزرگ اهمیت خاصی دارد.

جعفرزاده با اشاره به همه گیری کووید ۱۹ تصریح کرد: در همه گیری کووید ۱۹، خطر مستقیم بیشتری سلامتی و حیات مردان را تهدید می‌کند، اما تأثیر طولانی مدت این همه گیری بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان می‌تواند آسیب‌های جدی به خانواده و جامعه وارد کند.

وی ادامه داد: به طوری که وظایف سنگین زنان در مواجهه با همه گیری کووید ۱۹ علاوه بر بیماری و مرگ و میر، نگرانی‌های مرتبط با سلامت مادر و نوزاد در دوره بارداری و پس از زایمان در این همه گیری، اقدامات پیشگیرانه و مراقبت از بیماران مبتلا در خانواده، وظایف زنان برای اداره امور فرزندانشان در شرایط تعطیلی مدارس، مشکلات ناشی از مرگ و بیماری همسران، مشکلات زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست و بدرفتاری‌ها و آسیب‌های آنان درون خانواده، فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی و قرنطینه‌ها و… آسیب‌های جدی به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان وارد می‌کند.

سرپرست معاونت امور بهداشتی دانشگاه افزود: در این شرایط کارکنان نظام سلامت از بهورز، مراقب، مامایی، پرستار و نیروهای خدماتی تا کادر تخصصی بیمارستان‌های کشور نیز که اکثریت آنان را زنان تشکیل می‌دهند، با مخاطرات جدی سلامت جسم و روان مواجه هستند.

جعفرزاده تاکید کرد: زنان برای گذار از این دوره سخت زندگی نیازمند آگاهی، هوشیاری و حمایت همه جانبه در خانواده و جامعه هستند.

وی ارائه بسته خدمات سلامت زنان را بسیار منحصربه‌فرد دانست و گفت: خدمات سلامت زنان بصورت رایگان در مراکز بهداشتی نزدیک محل سکونت در همه جای ایران ارائه شده و همه زنان ۳۰ تا ۶۰ سال می‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند و اطلاعات در پرونده‌ها به صورت الکترونیک ثبت و همه نیازها و مشکلات جسمی و روانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و فرد در صورت لزوم برای رفع مشکلات سلامتی به کارشناس تغذیه، روانشناس و پزشک متخصص ارجاع می‌شود.

به گفته جعفرزاده بررسی تناسب اندام و مشاوره برای لاغری، اضافه وزن، چاقی و چاقی شکمی، مشاوره تغذیه برای اصلاح الگوی غذایی، ارائه مکمل ویتامین D رایگان، مشاوره و ارائه نسخه ورزشی برای بهبود فعالیت بدنی و تحرک، اندازه‌گیری فشارخون، قندخون، چربی خون و خطرسنجی سکته قلبی و مغزی، ارزیابی از نظر سلامت اجتماعی، بررسی سلامت زنان در دوره باروری و یائسگی، عفونت‌های آمیزشی، ایدز و عوامل خطر آن، بررسی و مشاوره برای بهبود سلامت روانی در زمینه استرس، اضطراب و افسردگی، غربالگری ۳ سرطان مهم (سرطان پستان، سرطان دهانه رحم و سرطان روده بزرگ) با استفاده از روش‌های نوین از جمله خدماتی هست که در این بسته ارائه می‌شود.