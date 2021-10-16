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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۳

مدیر مخابرات منطقه کردستان خبرداد؛

افزایش سه برابری پهنای باند در 5 نقطه روستایی شهرستان کامیاران

افزایش سه برابری پهنای باند در 5 نقطه روستایی شهرستان کامیاران

کامیاران- مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: با انجام عملیاتِ برگردان و تعویض سیستم ارتباطی مرکز «باخله» از توابع کامیاران، پهنای باند پنج نقطه روستایی این شهرستان سه برابر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت اظهار کرد: با هدف تأمین تجهیزات و امکانات لازم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در راستای بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به مشتریان ساکن در این روستاها، صورت گرفته است.

وی خاطر نشان ساخت: با تلاش و همراهی کارکنان منطقه، در حال حاضر امکان ارسال همزمان پیام از طریق صوت و دیتا برای مشتریان این روستاها بر روی بستر فیبر نوری فراهم شده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت اجرای این پروژه به منظور پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و مخابراتی مشتریان در این نقاط یادآور شد: با تعویض رادیو و خطوط E1، تعویض سویچ قبلی و تبدیل به تجهیزات DSLAM به منظور ارائه سرویس‌های متنوع بر بسترIP و تعویض سویچ پهنای باند، بستر مناسب ارتباطی در روستاهای «باخله»، «بوانه»، «توانکش»، «یخته خان» و «مروارید» ایجاد شده است.

حکمت اعلام داشت: پهنای باند اینترنت در این نقاط از ۳۲ مگا بایت به ۱۰۰ مگابایت معادل سه برابر افزایش یافته است.

وی به نوع ارتباط فراهم شده در مرکز باخله اشاره کرد و افزود: ازآنجایی که ایجاد عدالت اجتماعی در ارائه خدمات مخابراتی به مشتریان ساکن در شهرها و روستاهای استان از استراتژی‌های دارای اولویت در مخابرات منطقه است؛ هم اکنون مشتریان ساکن در نقاط روستایی فوق نیز از سرعت و پهنای باند مناسب، مطلوب و همسان با نقاط شهری برخوردار هستند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان اعلام داشت: اقدامات و پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های تلفن ثابت، شبکه ارتباطات سیار و دیتا جهت اجرا در روستاهای استان با نظر مدیران و کارشناسان متخصص در این حوزه‌ها بر اساس برنامه‌های ابلاغی از سوی شرکت مخابرات ایران تدوین شده است که به ترتیب اولویت نیز محقق خواهند شد.

وی به همراهی و تعامل همکاران دلسوز و مردم فهیم استان در راستای اجرای پروژه‌های مخابراتی اشاره کرد و تصریح نمود: تداوم این امر زمینه ارائه خدمات با کیفیت تر و به موقع به مشتریان را به دنبال دارد.

کد مطلب 5328557

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