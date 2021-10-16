افزایش سه برابری پهنای باند در 5 نقطه روستایی شهرستان کامیاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت اظهار کرد: با هدف تأمین تجهیزات و امکانات لازم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در راستای بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به مشتریان ساکن در این روستاها، صورت گرفته است.

وی خاطر نشان ساخت: با تلاش و همراهی کارکنان منطقه، در حال حاضر امکان ارسال همزمان پیام از طریق صوت و دیتا برای مشتریان این روستاها بر روی بستر فیبر نوری فراهم شده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت اجرای این پروژه به منظور پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و مخابراتی مشتریان در این نقاط یادآور شد: با تعویض رادیو و خطوط E1، تعویض سویچ قبلی و تبدیل به تجهیزات DSLAM به منظور ارائه سرویس‌های متنوع بر بسترIP و تعویض سویچ پهنای باند، بستر مناسب ارتباطی در روستاهای «باخله»، «بوانه»، «توانکش»، «یخته خان» و «مروارید» ایجاد شده است.

حکمت اعلام داشت: پهنای باند اینترنت در این نقاط از ۳۲ مگا بایت به ۱۰۰ مگابایت معادل سه برابر افزایش یافته است.

وی به نوع ارتباط فراهم شده در مرکز باخله اشاره کرد و افزود: ازآنجایی که ایجاد عدالت اجتماعی در ارائه خدمات مخابراتی به مشتریان ساکن در شهرها و روستاهای استان از استراتژی‌های دارای اولویت در مخابرات منطقه است؛ هم اکنون مشتریان ساکن در نقاط روستایی فوق نیز از سرعت و پهنای باند مناسب، مطلوب و همسان با نقاط شهری برخوردار هستند.

مدیر مخابرات منطقه کردستان اعلام داشت: اقدامات و پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های تلفن ثابت، شبکه ارتباطات سیار و دیتا جهت اجرا در روستاهای استان با نظر مدیران و کارشناسان متخصص در این حوزه‌ها بر اساس برنامه‌های ابلاغی از سوی شرکت مخابرات ایران تدوین شده است که به ترتیب اولویت نیز محقق خواهند شد.

وی به همراهی و تعامل همکاران دلسوز و مردم فهیم استان در راستای اجرای پروژه‌های مخابراتی اشاره کرد و تصریح نمود: تداوم این امر زمینه ارائه خدمات با کیفیت تر و به موقع به مشتریان را به دنبال دارد.