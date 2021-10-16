کره جنوبی اپل را به چالش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درهمین راستا یکی از مقامات هشدار داده احتمالاً تحقیقی درباره همخوانی اپل با قانون انجام خواهد شد.

در ماه آگوست دولت کره جنوبی قانون کسب و کار ارتباطات خود را اصلاح کرد تا سلطه شرکت‌های فناوری و اپراتورهای فروشگاه‌های بزرگ اپ مانند اپل و گوگل بر بازار را کاهش دهد و اجازه ندهد آنها برای خریدهای انجام شده در اپ کمیسیون دریافت کنند.

قانون مذکور از ماه گذشته وارد مرحله اجرایی شد اما اپل به دولت کره جنوبی اعلام کرد قبلاً این قانون را اجرا کرده و نیازی به تغییر در سیاست‌های اپ استور نیست. یک مقام کمیسیون ارتباطات کره جنوبی (KCC) دراین باره می‌گوید: این رفتار برخلاف قانون اصلاح شده است.

رگولاتور ارتباطات کره جنوبی از واحد اپل در این کشور خواسته تا سیاست جدیدی ارائه و اختیار بیشتری برای روش‌های پرداخت واگذار کند. در صورتیکه اپل از این دستور پیروی نکند، با تحقیقات حقیقت یاب و جریمه یا مجازات‌های دیگر روبرو خواهد شد.

از سوی دیگر گوگل نیز به کمیسیون مذکور اعلام کرده تصمیم دارد قوانین را رعایت کند و اجازه می‌دهد سیستم‌های پرداخت طرف سوم فعال شوند. در همین راستا قرار است هفته آینده با رگولاتورهای کره جنوبی ملاقات کند.