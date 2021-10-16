حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی همدان در لیگ کشتی آزاد و فرنگی در همدان اظهار کرد: مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی غرب کشور به پیشنهاد هیئت کشتی استان همدان برای تقویت سنین پایه به منظور پشتوانه‌سازی کشتی در سنین جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها کشتی‌گیران ۶ استان غربی کشور، کرمانشاه، لرستان، کردستان، مرکزی و ایلام شرکت داشتند.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با اشاره به لزوم برگزاری این مسابقات گفت: برگزاری این مسابقات هزینه بسیار بالایی دارد اما برای پیشرفت کشتی استان همدان این هزینه‌ها را متقبل شدیم.

یاری خاطرنشان کرد: پیشرفت کشتی‌گیر با برگزاری مسابقات متعدد امکانپذیر خواهد بود و برگزاری این تورنمنت‌ها به طور قطع باعث کمک به رشد کشتی استان خواهد شد.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با بیان اینکه همدان باید به جایگاه اصلی خود در کشتی بازگردد، بیان کرد: روزگاری همدان یکی از قطب‌های مطرح کشتی کشور بود باید تمام تلاش خود را انجام بدهیم تا استان همدان به جایگاه واقعی خود بازگردد.

رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر با اتحاد و همدلی خانواده کشتی استان، تمام پیشکسوتان و بزرگان این رشته ورزشی که امیدواریم بتوانیم نسل جدیدی برای کشتی بسازیم.