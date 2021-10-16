۲۵۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند /فوت ۲۸ نفر

‌به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ظهر روز گذشته جمعه ۲۳ مهرماه مهر ماه تا ظهر امروز ۲۴ مهر ماه یک هزار و ۲۶۲ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده‌اند.

از بین مراجعه کنندگان مشکوک به کرونا به مراکز درمانی اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر ۲۵۵ بیمار مبتلای قطعی کرونا بوده‌اند که ۲۴۷ نفر از آنها در مراکز درمانی استان بستری شده‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۲۹۶ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در حال حاضر نیز یک هزار و ۶۰۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۸۹ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

کل موارد فوت شده ناشی از کرونا اعم از فوت قطعی و مشکوک به این بیماری طی ۲۴ ساعت اخیر ۲۸ نفر بوده است که تاکنون تست ۲۰ نفر مثبت اعلام شده است.