به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در نشست کمیته ماده ۳ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور ضمن ارائه گزارش ارزیابی‌های انجام شده از تخصیص منابع سال جاری توسط صندوق توسعه ملی بر اساس، ارزیابی‌های مشترک انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق توسعه ملی در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری ۲,۰۰۰ میلیارد تومان از منابع جدید و ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از منابع باز پرداخت شده توسط بانک‌های عامل اقدام کرده و با احتساب منابع بانک‌های عامل، مجموعاً ۶,۰۰۰ میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد که بر این اساس شاهد رشد ۵۰ درصدی تسهیلات پرداختی در سال جاری نسبت به سال گذشته خواهیم بود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۵ بانک عامل درخواست سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی را ارائه کرده‌اند که با توجه به مهلت اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل متقاضی می‌توانند در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست خود به انضمام برنامه‌های خود به صندوق توسعه ملی اقدام کرده تا پس از بررسی بر اساس شاخص‌های موجود از قبیل عملکرد سال گذشته در حوزه پرداخت تسهیلات صادراتی از محل منابع خود و منابع صندوق توسعه ملی و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان توسعه تجارت ایران متضمن رعایت شاخص‌های یکسان در احراز اهلیت اعتباری، منابع را تخصیص دهند.

معاون وزیر صمت گفت: صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های سپیدار و بهین‌یاب نسبت به ثبت تقاضاهای خود جهت دریافت تسهیلات ریالی اقدام کنند.