حجت‌الاسلام مهدی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: با گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به جوانان توسط مقام معظم رهبری صادر شد.

تهیه‌کننده برنامه گام تمدن ساز اذعان کرد: رهبر انقلاب هرساله شعاری را در حوزه‌های مختلف برای توجه و پرداختن به آن سال نام‌گذاری می‌کردند اما با ابلاغ بیانیه ماهیت متفاوتی شکل گرفت و چشم‌انداز جامع‌تری عنوان شد.

وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم محدود به زمان خاصی نیست و یک امر گسترده است افزود: استقبال احساسی و متعالی از این بیانیه انجام شد و چنانچه دیدیم که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم نیز با شعار عملیاتی کردن این بیانیه روی کار آمدند تا برای افق‌های برنامه‌ریزی‌شده در بیانیه گام بردارند.

این فعال فرهنگی ابراز کرد: با گذشت زمان روزبه‌روز به اقتدار بیانیه افزوده شد و نگاه مقدماتی نیز تا حدودی محقق شده و به مرحله برنامه‌ریزی مناسب توسط دستگاه‌های اجرایی رسیده است.

وی افزود: رهبر انقلاب جوانان را که پیش از آن به آتش به اختیاری دعوت کرده بودند، با صدور بیانیه آن‌ها را مورد خطاب قرار داده و از آنان خواسته تا در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی طبق بیانیه گام دوم انقلاب پای کار بیایند و برای تحقق این امر نیز قوای سه‌گانه کمک‌کار جوانان باشد.

حجت‌الاسلام احمدی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی از جمله انتصابات جدید رهبری برای تحقق بیانیه گام دوم شکل گرفته است عنوان کرد: موضوع اصلی بیانیه، گفتمان سازی در بخش‌های مختلف است که در این مسئله افراد خاص فرهنگی و رسانه‌ای نقش اساسی دارند.

وی تصریح کرد: گام تمدن ساز در گرو قیام جوانان است و با روی کار آمدن دولت جدید این فرصت فراهم شده تا مردم و جوانان برای حل مشکلات وارد عرصه شوند و در این میان نهادها و سازمان‌های دولتی نیز باید همراه و همگام بوده و از مانع‌تراشی پرهیز کنند.

این فعال فرهنگی در پایان ضمن اشاره به اینکه شعار دولت تحقق بندهای مختلف بیانیه است بیان کرد: برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب نقش رسانه و فعالان فرهنگی بسیار اساسی است زیرا که مسئولیت مهمی همچون کمک به مسئله علم و پژوهش و کاربردی کردن آن، به حرکت درآوردن اقتصاد و سروسامان بخشیدن آن، تلاش برای شناخت فرهنگ انقلاب برای نسل آینده و تقویت روحیه مطالبه‌گری در آن‌ها و کمک به تحقق اهداف فرهنگی با کمک این افراد محقق می‌شود.