آموزش عرضه محور در بازار کار کارایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش اخوان امروز در نشست خبری سومین دوره مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر با بیان اینکه بهترین رویکرد آموزشی، سفارش محور است، اظهار داشت: بر اساس ساعت‌ها مطالعه و بررسی، بزرگترین ضعف آموزشی کشور عرضه محور بودن است که تا زمانیکه برنامه‌ریزی در این حوزه وجود نداشته باشد این آموزش کارایی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان همیشه منشأ اقدامات و حرکات نوین در کشور بوده است، افزود: به واسطه همین ظرفیت‌ها چندسالی است که افتخار همکاری با بخش خصوصی و صنایع و صنوف را پیدا کردیم و اگر در بحران کنونی کرونا در این مجموعه می‌خواستیم با مدل‌های قبلی کار کنیم قطعاً شاهد یک افت بسیار جدی در خدمات رسانی بودیم.

سال‌هاست که اعتباری به مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای اصفهان داده نشده است

وی با بیان اینکه سال‌هاست که اعتباری به مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای داده نشده است، ادامه داد: وقتی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنیم متأسفانه تجهیزات آنطور که باید مناسب آموزش هنرجویان نیست.

اخوان با بیان اینکه در سال‌های اخیر رویکردها و فعالیت‌های جدید را در آموزش و مهارت آموزی در پیش گرفتیم، گفت: آموزش سفارش محور بهترین رویکرد آموزشی است زیرا تا سفارش در بازار کار نباشد آموزش معنی ندارد و از این رو سیستم آموزش دوگانه به شهرستان‌های دیگر استان نیز در حال اجرا است.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با بیان اینکه حلقه مفقوده در آموزش‌های مهارتی صاحبان صنایع و صنوف بودند، ابراز داشت: تا فنی و حرفه‌ای و صنایع با یکدیگر در تعامل نباشند هیچ گاه نمی‌توان نیاز واقعی بازار را دریافت.

سالانه ۱۲۰ هزار نفر در فنی و حرفه‌ای آموزش می‌بینند

وی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۲۰ هزار نفر در بخش دولتی و خصوصی در فنی و حرفه‌ای آموزش داده می‌شود، خاطرنشان کرد: آموزش این تعداد نفر ساعت در استان در سال گذشته به روش عرضه محور بود که از این تعداد ۹۰۰ نفر از اعضای اتحادیه‌ها و صنایع مختلف امسال آموزش دوگانه دیدند تا نیروهای مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

اخوان ادامه داد: یکی از همین اتفاقات به واسطه همکاری برای استعدادیابی نیروهای شاغل در زمینه مهارتی برگزاری مسابقات مهارتی آزاد کشوری است.