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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۳

رئیس‌جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما:

نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید امیدآفرینی بین مردم باشد

نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید امیدآفرینی بین مردم باشد

رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر اینکه رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد، گفت: نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید امیدآفرینی بین مردم باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز شنبه با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در تبیین مسائل و مشکلات مردم و بیان دیدگاه‌های مسئولان کشور، گفت: صدا و سیما باید پل ارتباطی بین دولت و دیگر مسئولان کشور با مردم باشد.

وی با تاکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت در امر اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات، دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئولان کشور، افزود: نتیجه این عملکرد و همکاری مشترک دولت و صدا و سیما باید موجب امیدآفرینی بین مردم شود.

کد مطلب 5328860
طیبه بیات

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