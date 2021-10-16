نتیجه همکاری دولت و رسانه ملی باید امیدآفرینی بین مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز شنبه با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در تبیین مسائل و مشکلات مردم و بیان دیدگاه‌های مسئولان کشور، گفت: صدا و سیما باید پل ارتباطی بین دولت و دیگر مسئولان کشور با مردم باشد.

وی با تاکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت در امر اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات، دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئولان کشور، افزود: نتیجه این عملکرد و همکاری مشترک دولت و صدا و سیما باید موجب امیدآفرینی بین مردم شود.