حذف اپلیکیشن قرآنی از فروشگاه اپل به درخواست دولت چین

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک نوشت: دولت چین اخیراً فشار را بر شرکت‌های خارجی فعال در حوزه‌ی فناوری افزایش داده و مثلاً چند روز قبل خبر توقف فعالیت شبکه اجتماعی لینکدین در این کشور منتشر شد. اپلیکیشن «قرآن مجید» در فروشگاه برنامک‌های اپل در سراسر جهان در دسترس است و حدود ۱۵۰ هزار نظر در مورد آن ثبت شده است. میلیون‌ها مسلمان از این برنامه بر روی آیفون خود استفاده می‌کنند.

دولت چین تاکنون به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

شرکت پی‌دی‌ام‌اس، سازنده اپ قرآن در بیانیه‌ای گفت: به گفته اپل، برنامه ما، قرآن مجید از فروشگاه برنامک‌های اپل در چین حذف شده است زیرا شامل محتویاتی است که مقامات چینی در مورد آنها مستندات اضافی درخواست کرده‌اند.

این شرکت اشاره کرد که نزدیک به یک میلیون کاربر در چین دارد.