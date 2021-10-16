به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمالک شنبه‌زاده اظهار کرد: در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده این اداره با بنیاد علوی درباره حمایت از طرح‌های صنایع‌دستی شهرستان تازه تأسیس هلیلان، دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در رشته گلیم‌نقش برجسته در روستاهای محروم این شهرستان آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: دوره‌های آموزشی در رشته گلیم‌نقش برجسته در روستاهای محروم شهرستان هلیلان در حال برگزاری است که در این دوره‌ها هنرجویان آموزش‌های لازم را در این رشته دریافت می‌کنند.

شنبه‌زاده افزود: هدف از برگزاری این دوره‌ها با حمایت بنیاد علوی، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی در این شهرستان تازه تأسیس و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارآفرینان در حوزه صنایع‌دستی است.

وب ادامه داد: علاقه‌مندان براساس علاقه و توانمندی خواهند توانست وارد بازار کار شوند این آموزش‌ها با نظارت این اداره‌کل برگزار می‌شون و در پایان دوره‌ها برای شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی صادر می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به اینکه صنایع‌دستی در استان به‌ویژه در شهرستان هلیلان باید تقویت شود، اضافه کرد: هر گونه طرح‌های صنایع‌دستی توجیه‌دار در مناطق روستایی این شهرستان‌ها از سوی بنیاد علوی مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.