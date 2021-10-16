  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۲۱

خلیل الحیه:

اسیران صهیونیست نور را نخواهند دید

اسیران صهیونیست نور را نخواهند دید

یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد: اسرای صهیونیست تنها در صورتی مجددا نور را خواهند دید که اسرای ما آزادی را ببینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، خلیل الحیه، از رهبران جنبش حماس و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی این جنبش در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الأقصی، با هشدار نسبت به رفتار اشغالگران در قبال اسرای فلسطینی و برخورد آنها با اعتصاب غذاکنندگان، گفت: اسرای صهیونیست درصورتی یک بار دیگر نور را خواهند دید که اسرای ما آزادی را ببینند.

وی ادامه داد: ما در سالروز دهمین توافق هستیم و به اسرایمان می گوییم که ما با شماییم و شما را در رویارویی با رفتار اشغالگران و نقض حقوقی که درحق شما انجام می دهند، رها نخواهیم کرد.

در خصوص آتش بس هم اعلام کرد که این مقاومت فلسطین است که دست بالا را دارد.

وی افزود: حق ما پایان اشغال است. آتش بس مجانی با صهیونیستها در کار نخواهد بود.

از سوی دیگر گردان القسام در حساب خود در تلگرام تصاویر چهار اسیر صهیونیست را که نزد خود دارد، منتشر کرد.

کد مطلب 5329032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد AE ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      0 1
      پاسخ
      باید یک اردوگاه برای اسیران یهودی، نزدیک سایت نطنز بسازیم. خوشبختانه ۱۰۰هزار یهودی در آذربایجان جداشده ساکن هستند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها