اسیران صهیونیست نور را نخواهند دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، خلیل الحیه، از رهبران جنبش حماس و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی این جنبش در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الأقصی، با هشدار نسبت به رفتار اشغالگران در قبال اسرای فلسطینی و برخورد آنها با اعتصاب غذاکنندگان، گفت: اسرای صهیونیست درصورتی یک بار دیگر نور را خواهند دید که اسرای ما آزادی را ببینند.

وی ادامه داد: ما در سالروز دهمین توافق هستیم و به اسرایمان می گوییم که ما با شماییم و شما را در رویارویی با رفتار اشغالگران و نقض حقوقی که درحق شما انجام می دهند، رها نخواهیم کرد.

در خصوص آتش بس هم اعلام کرد که این مقاومت فلسطین است که دست بالا را دارد.

وی افزود: حق ما پایان اشغال است. آتش بس مجانی با صهیونیستها در کار نخواهد بود.

از سوی دیگر گردان القسام در حساب خود در تلگرام تصاویر چهار اسیر صهیونیست را که نزد خود دارد، منتشر کرد.