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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۳:۱۵

دبیرکل اوپک: بازار جهانی نفت همچنان تحت تهدیدهای ویروس کروناست

دبیرکل اوپک: بازار جهانی نفت همچنان تحت تهدیدهای ویروس کروناست

دبیرکل اوپک معتقد است بازارهای جهانی نفت خام هنوز به‌دلیل شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا با عدم قطعیت روبه‌روست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رویترز اعلام کرد: محمد سانوسی بارکیندو در حاشیه همایش بین‌المللی انرژی‌ویک روسیه در مسکو به خبرنگاران گفت: بازار نفت همچنان با تردیدها و نااطمینانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا روبه‌وست.

وی افزود: بازار بر اساس اصول عرضه و تقاضا روند خود را طی می‌کند، اما ما باید بپذیریم که عوامل خارجی بر تکامل بازار تأثیر می‌گذارند.

دبیرکل اوپک درباره چگونگی ایجاد تردیدهای ناشی از کرونا به واکنش دولت‌ها به سویه‌های نو ویروس، ظهور جهش‌های تازه و اینکه چگونه جهان قادر به شتاب بخشیدن به واکسیناسیون به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه اشاره کرد.

کد مطلب 5329175

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