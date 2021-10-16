  1. استانها
  2. یزد
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۳

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد:

۲۳۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به استان یزد اضافه شد

۲۳۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به استان یزد اضافه شد

یزد- مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از افزوده شدن ۲۳۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه فضاهای ورزشی استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی، روز شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی با ابراز خرسندی از اینکه ورزش در استان یزد نهادینه شده است، اظهار داشت: امروز تمام دستگاه‌ها و نهادهای استان یزد در تمام برنامه های مناسبتی خود مسابقه و برنامه ورزشی دارند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات ورزشی استان یزد افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ میلیارد میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار ابلاغ شده است.

شریعتی همچنین از افزایش فضاهای ورزشی استان یزد طی چند سال اخیر خبر داد و عنوان کرد: ۲۳۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به مجموعه فضاهای ورزشی استان یزد اضافه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد علت عدم درخشش ورزشکاران یزدی در میادین آسیایی و بین‌المللی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ ورزشکار یزدی در رشته های مختلف در بازی‌های آسیایی حضور یافته اند اما تلاش ما بهبود این شرایط است.

شریعتی تاکید کرد: اگر روی ورزش پایه کار شود، می توانیم به آینده ورزشکاران و درخشش آنها در میادین بین المللی خوش بین باشیم و این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است.

۵۸ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان یزد وجود دارد

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست از اجرا و بهره برداری ۳۰ پروژه ورزشی از هفته تربیت بدنی سال گذشته تاکنون خبر داد و یادآور شد: ۱۴ مورد از این فضاها بهره برداری شده و ۱۶ مورد دیگر آماده بهره برداری است که به زودی در شهرستانهای تفت، بافق، اردکان و … بهره برداری می شود.

محمد شیخی با اشاره به وجود ۵۸ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان یزد ادامه داد: از حضور خیران و بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه ها استقبال می کنیم.

وی در مورد ورزشگاه طلاییه به عنوان یکی از پروژه های نیمه کاره یزد نیز اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان فقط باید برای خرید انشعاب آب و برق و گاز هزینه شود که این امر تکمیل ورزشگاه را زمان‌بر کرده است.

شیخی در مورد احداث پیست نیز بیان کرد: از اعتبارات دولتی نمی توانیم پیست موتورسواری و سوارکاری احداث کنیم و باید از سایر ظرفیت ها در این حوزه بهره بگیریم.

جشنواره ویژه زنان و دختران روستایی یزد برگزار می شود

معاون ورزش بانوان استان یزد نیز در این نشست به تشریح برنامه های هفته تربیت بدنی به ویژه در حوزه بانوان پرداخت و اظهار داشت: ۱۲۰ برنامه ورزشی توسط بانوان در استان یزد اجرا می شود.

اعظم السادات امامی عنوان کرد: تجلیل از مادران ورزشکار شاخص، برگزاری جام نشاط و تندرستی، جشنواه دا ویژه زنان و دختران روستایی، تجلیل از معلمان و ورزشکاران شاخص، بخشی از برنامه های تدارک دیده شده برای هفته تربیت بدنی در استان است.

کد مطلب 5329189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها