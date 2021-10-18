به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی - هنری ماهور کتاب «شوق دیدار: ۲۰ قطعه برای کمانچه» اثر سعید فرج‌پوری و گردآوری سهراب بحیرایی را در ۷۲ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان منتشر کرد.

این‌کتاب شامل بیست قطعه از فرج‌پوری است که عمدتاً در ۱۰ سال گذشته (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) ساخته شده و تعدادی از آنها هم در کنسرت‌ها و آلبوم‌های مختلف و صفحات شخصی در فضای مجازی اجرا و منتشر شده‌اند.

فرج‌پوری در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: «همواره تلاشم بر این بوده، با توجه به نیاز هنرجویان کمانچه و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد، قطعاتی را انتخاب کنم که برای سطوح مختلف نوازندگی کمانچه قابل استفاده و از تنوع ریتم و ملودی برخوردار باشد. امیدوارم توانسته باشم گامی کوچک در راه اعتلای ساز کمانچه برداشته باشم.»

سعید فرج‌پوری یکی از چهره‌های شاخص موسیقی ایران با سازهای تخصصی کمانچه و ویولن است. تدریس نوازندگی در کانون چاووش، مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، هنرستان‌های دختران و پسران، دانشگاه هنر، دانشگاه علمی کاربردی از جمله فعالیت‌های شاخص و ادامه‌دار این هنرمند است.

آهنگسازی برای خوانندگان مطرح ایرانی از جمله محمدرضا شجریان، سالار عقیلی و… نوازندگی در گروه‌های شیدا، عارف، آوا، دستان و شرکت در ضبط آثار بی‌شماری از آهنگسازان معاصر و اجرای کنسرت در مراکز فرهنگی و فستیوالی در اروپا، آمریکا، کانادا، آسیا به همراه گروه‌های مختلف و صاحب نام موسیقی ایرانی از دیگر فعالیت‌های فرج‌پوری است. همچنین آثار دیگری از او نیز به صورت مکتوب ذیل عنوان «قطعاتی برای کمانچه» ارائه شده‌اند.