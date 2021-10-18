۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان ایلام دیم است

محمدعلی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶۰ درصد اراضی کشاورزی استان ایلام دیم و وابسته به نزولات جوی هستند، طرح جهش تولید در دیم زارهای استان با استفاده از شیوههای مدرن کشاورزی و با هدف افزایش بهره وری اجرا میشود.
وی گفت: حدود ۴۰ هزار هکتار در این طرح سهم استان است و کارشناسان اجرایی شدن این طرح در استان نیز مشخص شدهاند.
اقدسی افزود: همچنین نهادههای مورد نیاز برای اجرای این طرح در سطح استان فراهم شده است.
وی گفت: در این طرح بخشی از هزینههای کشاورزی دیم با حمایت ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) پرداخت میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: با اجرای طرح جهش تولید بهره وری در اراضی دیم ۳۰ درصد افزایش مییابد.
وی گفت: کشاورزان دیم کاری که متقاضی استفاده از حمایتهای طرح جهش تولید در دیم زارها هستند میتوانند به ادارات جهاد کشاورزی مراجعه و ثبت نام کنند.
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