ایمن سازی نقطه حادثه خیز محور جنوبی ملارد

محمد بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اصلاح هندسی خیابان درختی را یکی از مطالبات به حق شهروندان و رانندگانی که از این مسیر در حال تردد بودند برشمرد و در این باره گفت: بلوار امام رضا (ع) (محور چیتگر) مهمترین محور جنوبی شهر ملارد تلقی می‌شود و این مسیر نقطه اتصال ملارد به صفادشت و اشتهارد است که متأسفانه قسمت درختی این بلوار (حصارک غفاری) از نقاط حادثه خیز شهرستان بوده که مکرراً تصادفات ناگواری در آن محور اتفاق افتاده و به جاده مرگ نیز معروف است.

وی ادامه داد: طی بازدید با اعضای شورای اسلامی و مدیران شهری که از این منطقه داشتیم دستور جهت تسریع در عملیاتی شدن تعریض این مسیر به معاونت امور زیر بنایی و ترافیک شهرداری صادر شد و امروز با پی گیری های مداوم تلاش می‌کنیم در کمترین زمان این طرح را به سرانجام برسانیم.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی تعریض این جاده حد فاصل تقاطع خیابان آیت الله رفسنجانی تا پلیس راه صفا دشت در فاز اول، مخلوط ریزی و زیر سازی شامل تسطیح، آب پاشی و رگلاژ و کمپکت آن به مقدار تقریبی ۲۱۰۰ مترمکعب توسط واحد امانی معاونت امور زیربنایی و ترافیک انجام و در حال آماده سازی جهت روکش آسفالت می‌باشد که امیدواریم به قید فوریت از تصادفاتی که در این محور شاهد آن بودیم کاسته شود.

شهردار ملارد با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی و خدماتی باید بر اساس نیاز سنجی شهروندان صورت گیرد؛ خاطرنشان کرد: اگر برنامه ریزی مجموعه مدیریت شهری در قالب پروژه‌های عمرانی و خدماتی این شهر با اولویت بندی و نیاز سنجی به مرحله اجرا درآید،.تامین و فراهم ساختن نیازهای زیربنایی شهروندان امری سهل و آسان است که ضرورت دارد مسئولین شهری به این امر مهم اهتمام ورزند.

بهمنی در پایان خاطرنشان کرد: برای ارتقا کیفیت زندگی شهروندان شریف شهر ملارد تمام توان خود و کارکنان شهرداری را به کار خواهد بست.