به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر دوشنبه در همایش استانی وحدت که به میزبانی آستارا برگزار شد، اظهار کرد: تحرکات و شیطنت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و پیرامون مرزهای ایران و بویژه در کشورهای جمهوری آذربایجان، افغانستان، سوریه و یمن رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه به وضوح مشاهده می‌شود که رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران فتنه انگیزی می‌کند، گفت: جهان اسلام باید متحد شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر ضرورت اتحاد جهان اسلام، اظهار کرد: نگهبانی از دین مقدس اسلام وظیفه اصلی شیعه و سنی است.

مهدوی با تاکید بر برائت جدی از دشمنان اصلی دین مقدس اسلام، افزود: با دشمن صهیونیست باید مقابله کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه اتحاد شیعه و سنی دشمن را در رسیدن به اهداف خود ضعیف خواهد کرد، افزود: تبیین منویات مقام معظم رهبری و آرمان‌های نظام اسلامی برای نسل جوان از وظایف سنگین علما است و نباید در این راستا کوتاهی شود.