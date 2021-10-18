جابه جایی ۴۵ دستگاه حفاری در نقاط نفت خیز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران گفت: جابجایی دکل‌های حفاری با استفاده از ناوگان ترابری سنگین شرکت و شرکت‌های پیمانکاری حمل و نقل محقق شد.

محمد رضا نیل‌ساز با اشاره به اینکه جابجایی هر دستگاه حفاری با به کارگیری افزون بر ۱۲۰ خودرو کشنده سنگین و فوق سنگین انجام می‌شود، افزود: حمل و نقل دکل‌های حفاری و متعلقات آن در مدت پیش گفته در قالب ۵ هزار و ۷۱۹ محموله صورت پذیرفت.

رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران مسافت پیموده شده در این زمینه را ۷ هزار و ۲۵ کیلومتر اعلام کرد و گفت: عملیات جابجایی دکل‌ها در شش ماه اول امسال در محورها و جاده‌های دسترسی استان‌های خوزستان، فارس، اردبیل، گرگان و سیستان و بلوچستان انجام شد.

رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۴ هزار و ۷۴۲ محموله دیگر کالاها و مواد نیز به موقعیت عملیاتی استقرار دستگاه‌های حفاری ارسال شد.