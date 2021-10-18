حجت الله علی‌عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بارش بسیار خفیف و پراکنده روز گذشته در زرین شهر اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: احتمال بارندگی به ویژه در نیمه غرب استان در اواخر هفته دور از انتظار نیست زیرا با گذر موج ناپایدار از شمال کشور بارش‌های خوبی برای مازندران و گیلان و همچنین افزایش ابر و کاهش محسوس دما در اصفهان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه سرعت وزش باد امروز ۱۰ متر بر ثانیه است و تا ساعات بعد از ظهر شدیدتر می‌شود، افزود: پدیده غالب استان تا پایان هفته وزش باد به نسبت شدید تا شدید خواهد بود که امروز این پدیده در اغلب شهرها از جمله اصفهان، خوانسار و شهرضا بیشتر است.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا از فردا سه شنبه تا شنبه هفته پیش رو (یکم آبان) بین چهار تا ۶ درجه سانتیگراد سرد می‌شود، ابراز داشت: دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده نیز سه تا پنج درجه سانتیگراد افت دارد و بیشینه و کمینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در این مدت به ترتیب بین ۳۰ و ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر متغیر است.

وی با اشاره به اینکه درباره وقوع گردوخاک محلی هشدار زرد صادر شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بارندگی نبوده و زمین خشک و خاک سست است حتی وزش باد با سرعت ۱۰ متر بر ثانیه نیز سبب خیزش و انتشار گرد و خاک در شهر می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وضعیت کیفی هوای کلانشهر اصفهان، گفت: کیفیت هوای اصفهان در حالت عادی به ویژه در ساعات صبح ناسالم برای عموم است و در ایستگاه‌های احمدآباد، باهنر و جِی به بالای ۱۵۰ AQI می‌رسد درحالی که در تابستان امسال نیز شاخص هوای اصفهان بیشتر روزها بین ۱۲۰ و ۱۵۰ AQI بود و این وضعیت حاکی از افزایش شاخص‌ها است که با نزدیک شدن زمستان بالاتر نیز خواهد رفت.

علی عسگریان ابراز داشت: مهاباد با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و میمه با دمای چهار درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان تا فردا پیش‌بینی می‌شود.