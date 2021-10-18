تشریح برنامه های هفته ملی سلامت بانوان

شهرزاد زاده‌مدرس رئیس بیمارستان مهدیه متخصص زنان زایمان و نازایی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به قرارگیری در هفته ملی سلامت بانوان بیمارستان مهدیه به عنوان مرکز جامعه سلامت بانوان در حال حاضر مشغول خدمت رسانی در جهات مختلف در حوزه سلامت بانوان است.

رئیس بیمارستان مهدیه افزود: در بحث بیماری های مختلف که شامل بیماری های گوارشی، ناباروری مردان و زنان، حاملگی های پرخطر، در کنار بحث بارداری و زایمان به صورت پیشرفته اقدامات تشخیصی و درمانی را در اختیار خواهند داشت؛ همچنین در سایر رشته ها مانند جراحی های مختلف، مسائل اورولوژی توسط متخصصان خانم در این مرکز این خدمت رسانی انجام می شود.

وی عنوان کرد: هدف ما این است که این مرکز به عنوان مرکز جامع سلامت بانوان باشد و در سطح وسیع تری این خدمت رسانی انجام شود.

مدرس در خصوص برنامه های هفته سلامت بیمارستان مهدیه اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌ای که برای هفته سلامت بانوان تدارک دیده ایم از روز شنبه شروع شده است و هر روز به یک برنامه اختصاص یافته است؛ به طور کلی این برنامه ها شامل معاینات کارکنان ما از نظر غربالگری سرطان های پستان که زیر نظر متخصصان ما به صورت کاملاً رایگان در مرکز ما انجام می شود. همچنین پوشش منطقه هرندی که پزشکان بیماران نیازمند معاینات ویژه تر را به این مرکز ارجاع می دهند نیز از دیگر برنامه های ما برای این هفته است.

وی تصریح کرد: در کنار بحث غربالگری سرطان پستان، کلاس های آموزشی ویژه ای را هم تدارک دیده ایم و در زمینه ناباروری و مشکلات ناشی از آن همچنین تشویق خانم ها به عنوان مراقبین سلامت جامعه برای خود و محیط اطرافشان، مشکلات ناباروری در سنین بالا توسط کلاس های آموزشی آگاهی بخشی داده شده است.

مدرس خاطر نشان کرد: کلاس های آموزشی دیگری را نیز در زمینه سرطان های زنان در خانم ها و بحث HPV و سرطان های ویژه ای در زنان، روش های غربال گری، طریقه برخورد و مواجهه با این بیماری، مراقبت هایی جهت عدم ابتلا به این بیماری ها همگی را در جهت آگاهی بخشی توسط جراحان زنان در روز چهارشنبه خواهیم داشت.

رئیس بیمارستان مهدیه بیان کرد: یک روز را هم برای مراجعه به محله های منطقه در نظر گرفته ایم که متخصصان ما به صورت حضوری در محله های مختلف حضور پیدا کنند و کلاس های آموزشی و انجام معاینات را در محله های مختلف برگزار کنند.

وی گفت: در حیطه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی بسیار کارهای خوبی تا به امروز انجام داده ایم؛ در حال حاضر طبق قراردادی که با محله هرندی داشته ایم آمادگی خود را برای ویزیت مراجعان را اعلام کرده ایم البته تا امروز مراجعان ما تعداد کمتری بوده اند اما برای تعدادی که مراجعه کرده اند خدمات به صورت کاملاً رایگان در اختیارشان قرار گرفته است.