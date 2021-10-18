به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: هفته تربیت بدنی از امروز شروع می‌شود و در این هفته برنامه‌های مختلفی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: ورود ویروس کرونا شرایطی خاص و محدودیت‌های زیادی را برای ورزش این استان در طی دو سال اخیر ایجاد کرد است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: به منظور حفظ سلامت مردم و فعالان عرصه ورزش مشکات زیادی رخ داد و در این میان ورزش استان هم برای رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی فعالیت ورزشی خود را بسیار محدود کرده است.

خلیلی تاکید کرد: ورزش همگانی و قهرمانی به جد تحت تأثیر این بیماری و محدودیت‌های اعمال شده از سوی ستاد مقابله با کرونا قرار گرفت و در حال حاضر رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی در دستور کار است.

وی افزود: باید تمامی فعالان در حوزه ورزش نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کنند تا میزان تهدید به کمترین حد خود برسد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان تصریح کرد: طی هفته تربیت بدنی بیش از ۳۰۰ برنامه در حوزه‌های مختلف ازجمله ورزشی، فرهنگی، جوانان و سمن‌ها برگزار می‌شود.

خلیلی گفت: در حوزه جوانان نیز ۵۰ برنامه پیش بینی شده و در این حوزه فعالیت‌های خوبی همچون توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها صورت گرفته و تبیین گام دوم انقلاب نیز از طریق سمن‌ها آغاز شده است.

وی ابراز کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ مسابقه کشوری در شرایط کرونایی در استان برگزار شده و تا پایان سال رقابت‌های کشوری مختلفی را میزبان خواهیم بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان یاد آورشد: طی ۶ ماه امسال ۳۷ ورزشکار زنجانی در بخش آقایان و ۲۴ ورزشکار نیز در بخش بانوان به اردوی انتخابی تیم‌های ملی دعوت شدند که از این تعداد، ۱۵ ورزشکار آقا و ۸ ورزشکار زن برگزیده شدند.