به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه‌ای هر گونه پیام منتشر شده از مبادی غیررسمی این شرکت را نامعتبر دانسته و عنوان کرده مسؤولیت هرگونه سو استفاده احتمالی در این رابطه بر عهده کاربران است.

این اطلاعیه عنوان کرده، اخیراً مطلبی تحت عنوان جشن هشتادمین سالگرد تأسیس گروه صنعتی ایران خودرو به همراه درج لینک ورود به سایتی به منظور دریافت هدیه ایران خودرو در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی منتشر می‌شود که کاملاً بی ارتباط به این خودروساز است و مشتریان نسبت به ارائه اطلاعات حساب بانکی خود هشیار باشند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.

این اطلاعیه ضمن تاکید مجدد بر کسب اطلاعات برنامه‌های فروش گروه صنعتی ایران خودرو از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات این شرکت به نشانی esale.ikco.ir، عنوان کرده است که در حال حاضر هیچ گونه فروش اقساطی و لیزینگ توسط ایران خودرو به اجرا گذاشته نمی‌شود. فعالیت دفاتر، شرکت‌ها و سایت‌های غیر مجازی که به اشکال گوناگون، ادعای فروش محصولات ایران خودرو به شکل اقساطی و لیزینگ را داشته، غیرقانونی و از جمله شیوه‌های کلاهبرداری بوده و این خودروساز در خصوص عواقب این امر نیز هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.

در این اطلاعیه عنوان شده تمامی پیامک‌های ارسالی ایران‌خودرو به مشتریان، تنها با سرشماره ۳۰۰۰۹۶۴۴۰ صورت می‌گیرد. بدیهی است، ارسال پیامک با سرشماره های متفرقه، ارتباطی با این خودروساز ندارد.

ایران خودرو تصریح کرده، مخاطبان تنها از طریق مبادی رسمی از جمله سایت خبری ایکوپرس به نشانی ikcopress.ir و یا در پیام‌رسان‌های سروش، آیگپ و روبیکا به نشانی ikco_ir، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این شرکت و فروش محصولات را دنبال کنند.