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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۲۹

معاون استاندار مازندران:

۱۰ شهردار منتخب شوراهای مازندران رد صلاحیت شدند

۱۰ شهردار منتخب شوراهای مازندران رد صلاحیت شدند

ساری- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: تاکنون حکم ۲۸ شهردار در استان صادر و ۱۰ شهردار منتخب شوراها نیز از سوی دستگاه های نظارتی رد صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه حکم ۵۸ شهر استان توسط استانداری صادر می‌شود، اظهار داشت: تاکنون حکم ۲۸ شهردار در استان صادر شده است.

وی با اشاره به رد صلاحیت ۱۰ شهردار منتخب شوراهای شهرهای استان از سوی دستگاه‌های نظارتی افزود: اعضای شورا در این شهرها باید فرد جدیدی را برای تصدی سمت شهردار معرفی کنند.

وی ادامه داد: چهار شهر استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که حکم شهردار مرکز استان توسط وزیر کشور صادر و ابلاغ شده و منتظر ابلاغ حکم برای شهرداران منتخب سه شهر دیگر بالای ۲۰۰ هزار نفر هستیم.

رازجویان یادآورشد: تا پایان هفته جاری وضعیت شهرداران منتخب شهرداران باقی مانده از سوی دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌شود و نظر مثبت یا منفی را به شهرهای باقی مانده اعلام می‌کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران شمار شهرهای استان را ۶۲ شهر ذکر کرد و گفت: چهار شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند.

کد مطلب 5330677

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