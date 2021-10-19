افزایش ۱۰ درصدی تولید محصولات پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدجلال میرهاشمی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه اولویت تولید، تأمین نیازهای داخلی است و پس از آن صادرات انجام می‌شود، افزود: در این راستا تولید انواع محصولات پتروشیمی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در ۶ ماه نخست امسال رشد را تجربه کرد، به‌طوری که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش هشت درصدی تولید ثبت شده است.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، تأمین مواد اولیه گریدهای مورد نیاز بخش بهداشت و درمان از جمله گریدهای مورد استفاده برای تولید ماسک از سوی مجتمع‌های پتروشیمی با ظرفیتی مطلوب تداوم دارد.

وی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران از صنایع مادر و مهم‌ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور است، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، تأمین خوراک مورد نیاز صنایع داخلی و ارتقای ارزش سبد محصولات تولیدی در این صنعت است.

میرهاشمی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رشد و جهش تولید صنعت پتروشیمی ایران هدف‌گذاری شده است، افزود: شرایط و زیرساخت‌ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است و افزون بر راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح‌های جدید، با اقدام‌های انجام‌شده امسال نیز از ظرفیت‌های خالی تولید بعضی از مجتمع‌های موجود حداکثر بهره‌برداری می‌شود.