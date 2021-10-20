رئیسی برای آموزش و پرورش دغدغه دارد/فرصت برای معرفی وزیر باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی کوهساری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: درست است که رئیس‌جمهور طبق قانون سه ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند اما تقاضای ما از وی آن است که هرچه سریع‌تر نسبت به این مسئله اقدام کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در حال تصویب لایحه مهم رتبه بندی معلمان است و از آنجایی که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد، چگونه سرپرست این وزارتخانه می‌خواهد از حق فرهنگیان دفاع کند؟

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته سرپرست وزارت آموزش و پرورش در جلسات مجلس حضور ندارد و صرفاً معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش توضیحات خود را در مورد لایحه رتبه بندی معلمان ارائه می‌دهند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در شش خردادماه فرمودند دولت جدید باید سرعت عمل به خرج دهد و بر این اساس لازم است هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شود.

کوهساری گفت: وزارت آموزش و پرورش حدود یک میلیون پرسنل دارد و ۱۵ میلیون دانش آموز با این وزارتخانه درگیر هستند و می‌توان گفت نیمی از جامعه با این وزارتخانه سر و کار دارند و آیا باید ۵۰ روز وزارت آموزش و پرورش با سرپرست اداره شود؟

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال تحصیلی جاری بدون وزیر آموزش و پرورش آغاز شد و لازم است هر چه سریع‌تر رئیس‌جمهور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور ۹۰ روز برای معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس فرصت دارد که الان حدود ۵۰ روز گذشته و ۴۰ روز دیگر فرصت باقی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده حضوری با رئیس‌جمهور صحبت کردم و وی واقعاً دغدغه این موضوع را دارد و پیگیر است. علاوه بر این سرپرست آموزش و پرورش هم درگیر مسائل مرتبط با این حوزه است و انصافاً بنده پیگیری‌های وی را دیدم.