مشکل تله کابین گرگان را با تعامل دیگر دستگاه ها حل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سبطی، پیش از ظهر چهارشنبه در آیین معارفه خود، اظهارکرد: نظم اداری و شهری بسیار مهم است و همه چیز در همین دو اصل خلاصه می شود.

شهردار گرگان افزود: اولین اتفاق در شهر در نظامات اداری، مانع زدایی است و باید در زمینه صدور پروانه و مانند تسریع صورت گیرد.

وی با تاکید بر شفافیت، نوآوری و تحول اداری، ادامه داد: باید جلوی هزینه های بی مورد و اسراف گرفته شود.

سبطی گفت: شرایط سخت اقتصادی کشور، شهرداری ها را هم دچار مشکل کرده و باید برای هزینه کرد درآمدهای شهرداری پاسخگو باشیم.

شهردار گرگان اضافه کرد: باید تعریف پروژه ها درست باشد زیرا درآمدزایی به سختی انجام شده و اگر مکان سنجی پروژه ای درست نباشد، پول بیت المال اتلاف می شود.

طبق گفته سبطی پروژه ها باید کارشناسانه بوده و برای آینده شهر مفید باشد.

وی عنوان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پروژه های تله کابین و شهربازی که خواسته مردم است، محقق شود.

سبطی اظهار کرد: باید با تعامل با دیگر دستگاه ها مشکل تله کابین را حل کنیم.

وی با بیان اینکه باید در حوزه مالی دقت بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: ما وقتی برای تلف کردن نداریم و تمام ثانیه ها دارای ارزش است و باید هر روز کارنامه و پیشرفته قابل توجهی داشته باشیم.

سبطی بیان کرد: رمز موفقیت شهرداری در تعامل با شهروندان است و کمبود پرونده های حقوقی ملاک نمره دادن به شهرداری است لذا باید تلاش کنیم تا اعتماد شهروندان را جلب کنیم.

وی همچنین به توجه به محلات کم درآمد و توسعه متوازن شهر و نگاه شهرسازی اسلامی تأکید کرد.