تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان به شهربازی/ ۷۹ درصد بودجه گرگان محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سبطی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: بودجه سال ۱۴۰۰ گرگان ۱۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که در هشت ماهه نخست سال ۲۱ درصد آن محقق شده است.

شهردار گرگان با اشاره به وجود چندین طرح نیمه‌تمام در گرگان، افزود: تکمیل این پروژه ها به عنوان اولویت نخست مدیران شهری در دستور کار قرار دارد و در وهله نخست تلاش داریم تا پایان سال در پروژه شهربازی مدرن اتفاقات خوبی رقم بخورد.

وی گفت: تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شتاب بخشیدن به عملیات عمرانی و فنی در این پروژه یکی از راهبردهای مدیریت شهری گرگان است.

سبطی با اذعان به اجرای برخی پروژه ها غیرکارشناسانه در شهر گرگان، ادامه داد: تلاش می کنیم با اقدامات اصلاحی و فنی مهندسی بخشی از معضلات و چالش‌های فراروی این پروژه ها را کاهش دهیم.

شهردار گرگان گفت: جلب رضایت شهروندان مهم ترین راهبرد مدیریت شهری در دوره کنونی است و براساس برنامه ریزی ها تلاش داریم با حضور میدانی در محلات و نقاط مختلف شهر از کمبودها و کاستی های گرگان مطلع و تصمیمات اجرایی مناسبی پیاده سازی کنیم.

وی ادامه داد: حل موازنه حاشیه‌نشینی گرگان نیازمند همگرایی بین دستگاهی بوده و توقع اینکه مدیریت شهری گرگان بتواند تمام حواشی و مشکلات موجود در مناطق پیرامونی و حاشیه نشین گرگان را برطرف کند توقع غیر قابل اجرایی است.