به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان اظهار کرد: ظرفیت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل بسیار بالاست و باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای کسب و کار در این منطقه برنامه‌ریزی اساسی داشت.

وی با اشاره به مشکلات مرسوم در منطقه افزود: مشکل تأمین آب و منابع یارانه‌دار آبی در مجموعه کشت و صنعت مغان با ارائه راهکار از سوی مسئولان محلی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا در بحث تأمین زیرساخت‌های لازم در این منطقه مشکل خاصی برای اهالی به وجود نیاید.

رئیس جمهور همچنین به برنامه‌ریزی مسئولان استان در بحث ایجاد اشتغال پایدار اشاره و اضافه کرد: ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در مجموعه کشت و صنعت مغان باید بدون فوت وقت در دستور کار مسئولان استانی و محلی قرار گیرد که در همین رابطه دولت به جد در کنار اهالی تلاشگر استان اردبیل است.

اسدالله محسن‌زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز در ادامه اظهار کرد: کشت و صنعت مغان با ۲۳ هزار و ۳۲۶ هکتار اراضی و ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار عرصه باغی سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن محصولات زراعی و باغی را در کشور تولید می‌کند.

وی تأمین تسهیلات برای مجموعه را مشکل اساسی عنوان و تصریح کرد: مشکل تأمین تسهیلات شرکت برای استفاده از منابع یارانه‌ای آب یکی از مشکلات اساسی در مجموعه کشت و صنعت است که برای حل و رفع کامل نیازمند نگاه ویژه دولت هستیم.

استاندار اردبیل نیز در این بازدید گفت: زمانی کشت و صنعت مغان در استان اردبیل در بحث اشتغال نقش فوق العاده‌ای داشت اما به مرور عرصه این مجموعه تنگ شده است که بی شک با حمایت دولت دوباره می‌توانیم کشت و صنعت را برای یکه‌تازی در عرصه اشتغال و تولید پویا کنیم.