عملیات احداث ۴۰۰۰ واحد مسکن در استان اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل صبح جمعه در آئین آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها و آماده‌سازی زمین ۱۷ هکتاری شهرک اندیشه چهار اردبیل اظهار کرد: در چهار سال ۸۰ هزار واحد مسکن در شهرهای مختلف استان اردبیل احداث می‌شود.

محبوب حیدری تصریح کرد: با تأمین زمین قرار است در سال اول احداث ۲۰ هزار واحد آغاز شود تا در مدت دو سال عملیات اجرایی آنها به سرانجام رسیده و پروژه‌ها به ترتیب در اردبیل و سایر شهرستان‌ها تحویل متقاضیان شود.

وی گفت: در ۱۱ سایت احداث این واحدها از امروز آغاز می‌شود که به صورت نمادین احداث چهار هزار واحد را شاهد هستیم که در شهرک اندیشه، نیایش و الهیه اجرای این واحدهای مسکونی با همکاری پیمانکاران و تعاونی‌ها آغاز می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: علاوه بر شهر اردبیل، در سایر شهرها نیز به تعداد یک‌هزار و ۲۰۰ واحد ساخت مسکونی آغاز می‌شود که زمین مورد نیاز برای احداث این واحدها به متراژ ۸۶ هزار متر مربع تأمین شده است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: علاوه بر تعاونی‌های ادارات، ستاد اجرایی امام در ساخت این واحدها در اردبیل ورود پیدا کرده و با تأمین زمین بنیاد مسکن نیز در شهرهای مختلف کار احداث واحدها را در قالب طرح جهش تولید مسکن پیگیری خواهد کرد.

وی ورود بخش خصوصی را در ساخت واحدهای مسکونی یادآور شد و اضافه کرد: ۶۰۰ واحد از این مجموعه‌ها توسط بخش خصوصی در اردبیل احداث می‌شود که ما به اندازه کافی زمین را با تغییر کاربری از استاندار اردبیل تأمین کرده و در ادامه نیز سعی بر تأمین زمین مورد نیاز برای احداث این واحدها پیش‌بینی کردیم.

حیدری بیان کرد: در مجموع برای احداث ۸۰ هزار واحد مسکن جهش تولید در استان اردبیل دو هزار و ۲۳۷ هکتار زمین نیاز است که با دستور وزیر راه و شهرسازی قرار شد در قالب الحاق و یا خرید زمین از بخش خصوصی این کار در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در مورد پرداخت تسهیلات با همراهی بانک عامل در استان اردبیل نیز ادامه داد: در اجرای طرح جهش تولید مسکن قرار است برای شهرهای با جمعیت متوسط نظیر اردبیل ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود که رقم این تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش خواهد بود.