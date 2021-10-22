به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف قاسمی در نماز جمعه کنگان با اشاره به سفر ماه اخیر ریاست جمهوری به استان و تاکید یکی از بزرگان استان بوشهر در مورد لزوم استفاده از سرمایه‌های انسانی استان در پست‌های کشوری اظهار داشت: پیشنهاد جدی این است که از نیروهای توانمند بومی شهرستان کنگان نیز در پست‌های استانی استفاده شود.

وی با تبریک میلاد پیامبر اعظم و فرزند برومندش رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، با تاکید بر ضرورت برگزاری مراسم جشن با رعایت مسائل بهداشتی، بیان کرد: نبی مکرم اسلام و اهل بیت مکرم ایشان و قرآن کریم محور اتحاد امت اسلام است.

خطیب موقت جمعه به موضوع برخی ناهنجاری‌ها در ساحل و برخی نقاط شهرستان و گلایه مندی مردم در این زمینه گفت: از متولیان امر خواهان چاره اندیشی در حوزه فرهنگی، سالم سازی محیط و حمایت قضائی برای جلوگیری از هنجار شکنی در ساحل هستیم.

قاسمی به رزمایش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای حاشیه دریای خزر اشاره و عنوان کرد: رزمایش اخیر ارتش بسیاری از نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به سالروز اعتراض و افشاگری امام (ره) در مورد کاپیتولاسیون و جنایات‌های آمریکا در طول تاریخ و در کشورهای مختلف و بیان اینکه کاپیتولاسیون استقلال کشورها را مخدوش می‌کند، تاکید کرد: هر جایی که محور توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران باشد با مشت آهنین نیروهای مقتدر مسلح مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید مصطفی خمینی از مقام آن مجاهد و عالم شهید تجلیل کرد.