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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۸

امام جمعه موقت کنگان:

نیروهای بومی کنگان در پست‌های مدیریتی استان استفاده شوند

نیروهای بومی کنگان در پست‌های مدیریتی استان استفاده شوند

بوشهر- امام جمعه موقت کنگان گفت: انتظار می‌رود که نیروهای بومی کنگان در پست‌های مدیریتی استان استفاده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف قاسمی در نماز جمعه کنگان با اشاره به سفر ماه اخیر ریاست جمهوری به استان و تاکید یکی از بزرگان استان بوشهر در مورد لزوم استفاده از سرمایه‌های انسانی استان در پست‌های کشوری اظهار داشت: پیشنهاد جدی این است که از نیروهای توانمند بومی شهرستان کنگان نیز در پست‌های استانی استفاده شود.

وی با تبریک میلاد پیامبر اعظم و فرزند برومندش رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت، با تاکید بر ضرورت برگزاری مراسم جشن با رعایت مسائل بهداشتی، بیان کرد: نبی مکرم اسلام و اهل بیت مکرم ایشان و قرآن کریم محور اتحاد امت اسلام است.

خطیب موقت جمعه به موضوع برخی ناهنجاری‌ها در ساحل و برخی نقاط شهرستان و گلایه مندی مردم در این زمینه گفت: از متولیان امر خواهان چاره اندیشی در حوزه فرهنگی، سالم سازی محیط و حمایت قضائی برای جلوگیری از هنجار شکنی در ساحل هستیم.

قاسمی به رزمایش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای حاشیه دریای خزر اشاره و عنوان کرد: رزمایش اخیر ارتش بسیاری از نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به سالروز اعتراض و افشاگری امام (ره) در مورد کاپیتولاسیون و جنایات‌های آمریکا در طول تاریخ و در کشورهای مختلف و بیان اینکه کاپیتولاسیون استقلال کشورها را مخدوش می‌کند، تاکید کرد: هر جایی که محور توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران باشد با مشت آهنین نیروهای مقتدر مسلح مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید مصطفی خمینی از مقام آن مجاهد و عالم شهید تجلیل کرد.

کد مطلب 5333614

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