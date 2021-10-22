بازیگرانی که ۲ روزه معروف می شوند/ خاطره یک پرش به دریای عمیق

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جهان‌زاده مهمان بخش نوستالژی این قسمت از «سریالیست» بود که به سریال «مدرس» به کارگردانی هوشنگ توکلی اختصاص داشت و نخستین بار در سال ۱۳۶۵ روی آنتن تلویزیون رفت.

این بازیگر پیشکسوت در ابتدا با اشاره به اینکه با گذشت ۳۵ سال از تولید این سریال، جزئیات چندانی را در باره آن و نقش خود به خاطر ندارد، افزود: فکر می‌کنم شخصیتی به نام «سرگئی شاپشال» را بازی می‌کردم که معلم روس محمدعلی شاه بود. کارگردان هنری این سریال آقای هوشنگ توکلی و کارگردان تلویزیونی آن مسعود فروتن بود. ضمن اینکه آقای اسماعیل شنگله هم تهیه‌کنندگی آن را به عهده داشتند.

جهانزاده عنوان کرد: یکی از مواردی که در این سریال مورد توجه قرار گرفت و هنوز در خاطره مردم باقی مانده، مونولوگ‌های طولانی زنده‌یاد خسرو شکیبایی بود که گاهی چند صفحه دیالوگ را بدون وقفه و از حفظ می‌خواند و خیلی خوب و قوی این نقش را بازی کرد و از همان جا دیده شد.

این بازیگر سینما و تلویزیون افزود: در زمان ضبط سریال، فکر نمی‌کردم این‌قدر بیننده داشته باشد اما وقتی پخش شد با استقبال خوبی همراه شد که برای خود ما هم جذاب بود.

جهانزاده یادآور شد: من درس بازیگری و کارگردانی تئاتر خوانده‌ام، اما پس از ورود به سینما و تلویزیون کارهای دیگری مثل مدیرتولید و یا دستیار کارگردان را هم تجربه کردم. علاقه‌مندی باعث شد به این سمت بیایم و فعالیت داشته باشم اما الان دوست دارم درکاری حاضر باشم که تاثیرگذار باشد و خودم را هم راضی کند.

زمان ما بازیگران با زحمت به جایی می‌رسیدند الان دو روزه معروف می‌شوند

وی درباره تفاوت صنعت سریال‌سازی در دوران فعالیت خودش و امروز نیز اظهار کرد: شرایط کار در آن موقع سخت بود و بازیگران زحمت زیاد می‌کشیدند؛ زمان می‌برد که شما با تمرین زیاد به عنوان بازیگر خودت را ثابت کنی. الان بسیاری از افراد از راه می‌رسند و دو روز بعد هم جلوی دوربین می‌روند و معروف می‌شوند. گاهی علاوه بر بازیگری، به بخش‌های دیگر جریان تولید هم کمک می‌کردند اما امروزه در فرایند تولید، کارها تقسیم شده است و هرکس وظیفه مختص به خودش را دارد.

این بازیگر ۷۰ ساله تصریح کرد: خلاصه این‌که در گذشته بازیگری واقعاً کار پرزحمتی بود. من خاطرم هست در زمان تولید فیلم سینمایی «جنگ نفت‌کشها» در یکی از سکانس‌ها من باید از یک ارتفاع بلند در آب دریا می‌پریدم. دوربین هم طوری بود که نمی‌شد از بدلکار یا شخص دیگری استفاده شود. عمق آب خیلی زیاد بود و وقتی پریدم، خیل طول کشید تا بالا بیایم. به هر زحمتی بود من را با قایق بیرون آوردند اما تازه آقای بزرگ‌نیا گفتند که خُب، تمرین خوبی بود و حال با خیال راحت می‌توانیم سکانس اصلی را بگیریم! اما الان معمولاً کار را راحت می‌گیرند و البته این ساده‌گرفتن، ناخودآگاه روی کیفیت فیلم‌ها و سریال‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

«سریالیست» به تهیه‌کنندگی محمد باریکانی و مجتبی فرجی و با اجرای پدرام کریمی کاری است از گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک سیما که پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن این شبکه می‌رود.