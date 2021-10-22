حضور سنی و شیعه در نبرد با جبهه استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صاحبقرانی ظهر جمعه در سخنرانی پیش خطبه نماز جمعه اهل سنت تایباد که در مسجد جامع احناف این شهرستان برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص)، اظهار کرد: ویژگی منحصربفرد رسول خدا (ص) که در قرآن به آن اشاره شده است «رحمةاللعالمین» است.
وی با بیان اینکه پیامبر (ص) برای تمام مخلوقات رحمت است، ادامه داد: ایشان برای اینکه کسی جز خدا را نپرستد و در آتش دوزخ زندانی نشود، به حدی تلاش میکند که خداوند در قرآن به او تذکر میدهد که خود را به مشقت نیندازد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این ویژگی خاص پیامبر آخرالزمان (ص) است، پیامبری که با معجزه قرآنِ جاودان و هدایتگر مبعوث شد، کتابی که اگر در آن تدبّر شود، انسان مسیر هدایت، رشد و سعادت خود را مییابد.
قرآن باید در لایههای اجتماعی پیاده شود
وی اضافه کرد: خداوند به پیامبر (ص) دستور میدهد که این کتاب را به مردم ابلاغ کند و پساز ابلاغ، احکام آن را آموزش دهد بنابراین قرآن کتابی نیست که تنها بخوانیم و به سادگی از آن بگذریم بلکه باید در لایه لایه جامعه پیادهسازی شود؛ ویژگی خاص قرآن این است که میتواند تمام مراودات ما اعم از اقتصاد، روابط بینالملل و دیگر امور حاکمیتی را نیز برای ما مشخص کند و این یعنی آیه آیه این کتاب، روشنگر است.
صاحبقرانی به وظایف مسلمانان در قبال پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: وقتی از همسران پیامبر (ص) سؤال شد که پیامبر (ص) را چگونه یافتید؟ گفتند «خُلق او قرآن بود» این یعنی باید در رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود، رسولالله (ص) را الگو قرار دهیم نه اینکه تمدن غرب را الگو قرار دهیم.
استفاده از ابزارهای فرهنگی برای تضعیف فرهنگ قرآنی
وی با تأکید بر اینکه تمدن و سبک زندگی غربی مطرح شده در دنیا، عاری از خداوند است و در رأس فرهنگ رسانهای غرب نیز قرار دارد، تصریح کرد: امروز نظریهپردازان و رسانههای غربی با ساختارسازی بهدنبال زدودن تفکر، فرهنگ و تمدن اسلام از جامعه اسلامی هستند، آنچه میتواند قرآن را تضعیف کند، ترویج فرهنگی است که کاملأ با قرآن در تضاد است و برای این کار از تولید بازی، اسباب بازی، فیلم، سریال و فضای مجازی استفاده میکنند تا تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر «افکار منهای خدا» قرار دهند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی خرسان رضوی با بیان اینکه نهضت انقلاب اسلامی نظریهپردازان و سران جبهه استکبار را ترساند، اظهار داشت: نهضت اسلامی میگوید برای رستگاری تنها بنده خداوند باشید اما کسانی که شیطانی رفتار میکند، این را نمیخواهد.
وی گفت: آنان میخواهند دنیا را چنان زیور ببخشند تا تفکر زهد و تقوا را از بین ببرند، قدرت غرب، پوشالی و میان تهی است و نمیتواند در مقابل قدرت اسلام ایستادگی کند از این جهت طراحی کردند امت اسلام را از هم جدا کنند تا بتوانند در مقابل اسلام بیاستند.
آمریکا و صهیونیست پرچمدار شیطان در عصر حاضر
صاحبقرانی با قرائت آیاتی از قرآن کریم، بیان کرد: خداوند به مسلمانان دستور میدهد که سست و از هم جدا نشوید زیرا جدایی سیاست شیطان است و شیطان زمان نمیتواند ببیند دو انسان مسلمان در خانه بندگیِ پروردگار، کنار هم نشسته و عبادت میکنند، دشمنی شیطان مشخص و آشکار است بنابراین هر کس از شیطان تبعیت کند، باید در مقابل او ایستاد.
وی با بیان اینکه امروز ویژگی استکباری شیطان در وجود غرب به ویژه آمریکا و صهیونیستها وجود دارد و پرچمدار شیطان هستند، ابراز کرد: امروز دنیای استکبار در مقابل اسلام متحد شده و جنگ نیز منحصر به میدان نبرد نیست بلکه جنگی ترکیبی است، آنان زمین و آسمان ما را تحریم میکنند، رسانهها و شبکههای بسیار زیاد آنان شبانهروز علیه اسلام بسیج میشوند، سواره نظام خود را به مرزهای دنیای اسلام میفرستند و برایشان تفاوتی ندارد شما چه مذهبی دارید، تنها میخواهند بنده آنان باشید نه بنده خداوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: این همان حرفی است که فرعون در زمان حضرت موسی (ع) میزند «من پروردگار بزرگ شما هستم» اما این بار کور خواندند، جهان اسلام امت واحده است و هر چه آنان از برافراشته شدن کلمه خداوند بر فراز آسمانها بدشان بیاید، خداوند نور خود را در دنیا منتشر میکند.
وی اضافه کرد: امروز جهان اسلام به برکت مجاهدان اسلام در سراسر دنیا سربلند است، هم برادران اهل سنت و هم برادران تشیع ما در نبرد با جبهه استکبار حضور دارند، در آخرین نبرد حماس و اسرائیل، دیدیم با چه سرعتی عقب نشستند و این حاصل حمایت مسلمانان در سراسر جهان و مقاومت مردم فلسطین بود.
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