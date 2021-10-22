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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد؛

۴۸ ساعت بدون فوتی کرونا/ بستری ۱۷۰ بیمار کووید ۱۹ در خراسان شمالی

۴۸ ساعت بدون فوتی کرونا/ بستری ۱۷۰ بیمار کووید ۱۹ در خراسان شمالی

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: برای دومین روز متوالی طی شبانه روز گذشته هیچ بیماری بر اثر کرونا در خراسان شمالی فوت نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان را تشریح کرد و اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر جمعه ۳۰ مهر، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در استان همچنان صفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با بستری ۳۷ بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته هم اکنون ۱۷۰ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۷۴ درصد افراد بالای ۱۲ سال در استان واکسینه شده اند، اظهار کرد: زمینه صدور کارت واکسن جهت بهره مندی از تمام خدمات در اماکن تجمعی و… فراهم شده است.

هاشمی افزود: واکسن به طور گسترده و با دسترسی آسان و بدون انتظار در تمام شهرهای استان توزیع شده است.

وی در انتها خاطرنشان کرد: لازم است مردم پروتکل‌های بهداشتی را همچنان رعاطت کنند زیرا واکسیناسیون به تنهایی موجب کنترل این بیماری نمی‌شود.

کد مطلب 5333729

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