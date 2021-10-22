۴۸ ساعت بدون فوتی کرونا/ بستری ۱۷۰ بیمار کووید ۱۹ در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان را تشریح کرد و اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر جمعه ۳۰ مهر، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در استان همچنان صفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با بستری ۳۷ بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته هم اکنون ۱۷۰ بیمار دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۷۴ درصد افراد بالای ۱۲ سال در استان واکسینه شده اند، اظهار کرد: زمینه صدور کارت واکسن جهت بهره مندی از تمام خدمات در اماکن تجمعی و… فراهم شده است.

هاشمی افزود: واکسن به طور گسترده و با دسترسی آسان و بدون انتظار در تمام شهرهای استان توزیع شده است.

وی در انتها خاطرنشان کرد: لازم است مردم پروتکل‌های بهداشتی را همچنان رعاطت کنند زیرا واکسیناسیون به تنهایی موجب کنترل این بیماری نمی‌شود.