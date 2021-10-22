به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، چندی پیش تصویری از یک سرباز راهور که در حال دیکته گفتن به یک کودک دستفروش بود در صدر اخبار فضای مجازی قرار گرفت.

این تصویر حتی در بخش تصویری برخی از رسانه‌ها راه پیدا کرد و بسیاری به عنوان یک اتفاق خوب از آن یاد کردند.

«بسته پیشنهادی» در قسمت سوم «اخلاق خوب و مهربانی» را متناسب با هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص) موضوع خود قرار داده است و به تناسب موضوع از این سرباز راهور که مهربانی را برای بسیاری تداعی کرد دعوت به عمل آورده است. این سرباز امشب جمعه ۳۰ مهرماه در برنامه حضور پیدا می‌کند و روایتی از دیکته گفتن به دخترک دستفروش را توضیح می‌دهد.

«بسته پیشنهادی» به تهیه‌کنندگی الهه بهبودی و با اجرای مژده لواسانی پیشنهاداتی است برای ایجاد حال خوب در مخاطبان که از جمعه ۱۶ مهر روی آنتن شبکه دو رفته است و هر برنامه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است.

عکس از وحید سرابی است.