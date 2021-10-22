حضور جوانان در تیم اصلی لازم است/ مستحق برد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز بعد از پیروزی قاطع مقابل فردوس قم اظهار داشت: در مجموع بازی خیلی خوبی بود اما نیمه اول نتوانستیم آنطور که باید و شاید عملکرد خوب خود را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: در نیمه اول تیم دچار یک بر هم ریختگی تاکتیکی بود و در این نیمه از تیم خود راضی نبودم، اما توانستیم با تعویض‌ها و صحبت‌هایی که بین دو نیمه داشتیم روند بازی را به سود خود تغییر دهیم.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند ادامه داد: در نیمه دوم موفق شدیم با گل‌های زیاد آنچه باید را نشان دهیم و به پیروزی خوبی مقابل تیم فردوس قم برسیم، آنها نیز خیلی خوب بازی کردند اما این پیروزی حق ما بود.

نگاهم به جوانان مثبت است

وی در خصوص استفاده از جوانان در تیم فوتسال گیتی پسند خاطرنشان کرد: من از روزی که آمدم نگاهم به جوانان مثبت بوده و تلاش کرده‌ام از آنها در تیم اصلی استفاده کنم.

کشاورز اضافه کرد: امروز شاهد بود سید سجاد موسوی از تیم جوانان در نیمه دوم بازی کرد و گل نیز زد، همچنین مهدی مهدی خانی موفق شد با عملکرد خوب خود دو گل بزند.

وی تاکید کرد: تا وقتی من در گیتی پسند فعالیت می‌کنم از این جوانان استفاده می‌کنم و این عادت که از روز اول فعالیتم داشتم را هرگز ترک نخواهم کرد.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در خصوص عملکرد داور بازی گفت: از داوری دلخور هستم اما در مورد آن صحبتی نمی‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی پور سرمربی فردوس قم بعد از این مصاف حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد.