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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۰۰

به دلیل عوارض کرونا؛

رئیس پیشین فدراسیون کشتی درگذشت

رئیس پیشین فدراسیون کشتی درگذشت

رئیس و دبیر پیشین فدراسیون کشتی که به دلیل کرونا در بیمارستان بستری بود به دیار باقی شتافت.

به گزارش خبرنگار مهر، استاد پرویز سیروس پور رئیس و دبیر اسبق فدراسیون کشتی در اثر بیماری کرونا و عوارض آن دار فانی را وداع گفت.

استاد پرویز سیروس پور یکی از تأثیرگذارترین نفرات از جامعه ی بزرگ کشتی کشور بود که خدمات ارزنده ای را به ورزش ملی کشور داشت. سیروس پور سال ها بعنوان مربی، سرمربی، دبیر و پس از آن بعنوان رئیس فدراسیون کشتی فعالیت کرد و برای این رشته ی پرافتخار زحمات فراوانی کشید.

کد مطلب 5333818

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      6 0
      پاسخ
      سلام آخی دلم سوخت انا لله وانا علیه الراجعون روحشان شاد مرحوم سیروس پور آدم درست،سالم ،و محترمی بودند روحشان شاد
    • IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      در اثر واکسن کرونا ......مثل خیلی های دیگه
    • علی IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      آیا ایشون واکسن زده بودند؟
    • علی IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      چند سال داشتند؟

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