رئیس پیشین فدراسیون کشتی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد پرویز سیروس پور رئیس و دبیر اسبق فدراسیون کشتی در اثر بیماری کرونا و عوارض آن دار فانی را وداع گفت.



استاد پرویز سیروس پور یکی از تأثیرگذارترین نفرات از جامعه ی بزرگ کشتی کشور بود که خدمات ارزنده ای را به ورزش ملی کشور داشت. سیروس پور سال ها بعنوان مربی، سرمربی، دبیر و پس از آن بعنوان رئیس فدراسیون کشتی فعالیت کرد و برای این رشته ی پرافتخار زحمات فراوانی کشید.