به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: در حوزه حمل و نقل دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و نوسازی این ناوگان اختصاص یافت و در کنار آن تلاش بر این است تا راه آهن اردبیل – میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر به عنوان مگاپروژه در سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی تصریح کرد: راه آهن اردبیل – پارس‌آباد نیز که مطالبات مردم است در مرحله نهایی مطالعات قرار دارد و از سال آینده عملیات اجرایی آن شروع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ضرورت تکمیل باند اصلی فرودگاه اردبیل و سوخت‌گیری در فرودگاه پارس‌آباد را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: در مورد تجهیز و تکمیل فرودگاه پارس‌آباد فردا تصمیم‌گیری خواهد شد.

قاسمی افزود: ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان اردبیل در حال اجراست که در سفر رئیس جمهور قرار شد ۶۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بزرگراه‌های استان اردبیل اختصاص پیدا کند.

وزیر دولت سیزدهم خاطر نشان کرد: برای سرعت دادن به بهسازی و نوسازی راه‌های روستایی ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار در این سفر مصوب شده است.

وی در مورد مسکن و فعالیت‌های انجام شده در استان اردبیل اضافه کرد: در مدت چهار سال قرار است در این استان ۸۰ هزار واحد مسکن احداث شود که ۴۰ هزار واحد آن در گام اول اجرایی شده و هیچ مشکلی از بابت الحاق و تغییر کاربری زمین در احداث این واحدهای مسکونی وجود نخواهد داشت.