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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۳:۰۵

همزمان با هفته وحدت؛

نمایشگاه پوستر «پیامبر مهربانی‌ها» در حسینیه ایران برپا شد

نمایشگاه پوستر «پیامبر مهربانی‌ها» در حسینیه ایران برپا شد

یزد- همزمان با هفته وحدت و ولادت پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) نمایشگاه مجازی آثار تجسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی و صفحات مجازی حوزه هنری یزد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد با سعادت بشارت دهنده وحی و پیام‌آور اخلاق حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق (ع)، نمایشگاه پوستر با عنوان «پیامبر مهربانی‌ها» در پایگاه اطلاع‌رسانی و صفحات مجازی حوزه هنری یزد دایر شد.

در این نمایشگاه مجازی ۲۰ اثر منتخب که به همت هنرمندان و طراحان گرافیک کشور با موضوع وحدت خلق شده‌اند، تقدیم به نگاه مخاطبان شده است.

این نمایشگاه با توجه به اهمیت هفته وحدت با هدف ترویج آرمان‌های اسلام ناب محمدی (ص) و انتقال پیام صلح، دوستی، همبستگی و اتحاد پیروان راستین اسلام به جامعه و جهانیان با بهره‌گیری از زبان هنر برپا شده است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گفت: علاقه‌مندان برای تماشای این آثار می‌توانند به تارنمای artyazd.ir، صفحه اینستاگرام instagram.com/artyazd و کانال تلگرامی @artyazd مراجعه کنند.

کد مطلب 5333872

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