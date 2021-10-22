به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد با سعادت بشارت دهنده وحی و پیام‌آور اخلاق حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق (ع)، نمایشگاه پوستر با عنوان «پیامبر مهربانی‌ها» در پایگاه اطلاع‌رسانی و صفحات مجازی حوزه هنری یزد دایر شد.

در این نمایشگاه مجازی ۲۰ اثر منتخب که به همت هنرمندان و طراحان گرافیک کشور با موضوع وحدت خلق شده‌اند، تقدیم به نگاه مخاطبان شده است.

این نمایشگاه با توجه به اهمیت هفته وحدت با هدف ترویج آرمان‌های اسلام ناب محمدی (ص) و انتقال پیام صلح، دوستی، همبستگی و اتحاد پیروان راستین اسلام به جامعه و جهانیان با بهره‌گیری از زبان هنر برپا شده است.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گفت: علاقه‌مندان برای تماشای این آثار می‌توانند به تارنمای artyazd.ir، صفحه اینستاگرام instagram.com/artyazd و کانال تلگرامی @artyazd مراجعه کنند.