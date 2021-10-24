اولین کمدی تئاتر شهر در سال ۱۴۰۰/ «بیماری خانواده میم» چیست؟

سروش طاهری بازیگر و کارگردان تئاتر درباره تازه ترین فعالیتش در این حوزه به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش «بیماری خانواده میم» را بعد از بازبینی و دریافت مجوز اجرا از ۱۲ آبان در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. این نمایش یک کمدی ایتالیایی نوشته فائوستو پاراویدینو با ترجمه ای از نیایش بهمنیه است که برای اجرا تغییرات اندکی براساس فرهنگ خودمان در متن داده شده است.

وی ادامه داد: این نمایش از هم پاشیدگی خانواده میم را در ایتالیا به تصویر می کشد و یک کمدی شریف و شیرین است که در واقع اولین نمایش کمدی تئاتر شهر در سال ۱۴۰۰ به حساب می آید. «بیماری خانواده میم» بر مساله از هم گسیختگی روابط خانوادگی در غرب تاکید می‌کند. نمایش داستان امروزی دارد و مربوط به گذشته ای نه چندان دور است؛ دوره ای که هنوز کسی تلفن همراه نداشت و مردم از تلفن خانه برای ارتباطاتشان استفاده می کردند. عباس علیرضا تهیه کننده نمایش، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه و نسیم ملکی طراح لباس کار هستند.

طاهری عنوان کرد: همچنین قرار است نمایش «پیرزنی که در زمین خانه داشت» را از ۲۵ آبان در تماشاخانه مهر حوزه هنری به صحنه ببرم. این نمایشنامه توسط شهرام کرمی نوشته و با عنوان «عروس قنات» منتشر شده است.

این هنرمند تئاتر در پایان صحبت هایش یادآور شد: «پیرزنی که در زمین خانه داشت» نیز اثری قصه پرداز است که در ۵ اپیزود درباره تاثیرات اجتماعی جنگ صحبت می کند. این اثر نمایشی را می توان یک کمدی تراژدی نامید که برخی اپیزودها فضایی طنز و برخی دیگر فضایی تراژیک دارد.