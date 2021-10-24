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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۲

بامداد امروز؛

محموله ۶ میلیون دوزی واکسن سینوفارم وارد فرودگاه امام شد

محموله ۶ میلیون دوزی واکسن سینوفارم وارد فرودگاه امام شد

محموله ۶ میلیون دوزی واکسن چینی بامداد امروز یکشنبه ۲ آبان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال‌احمر حاوی ۶ میلیون دوز واکسن چینی سینوفارم بامداد امروز یک‌شنبه دوم آبان‌ماه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) و به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

نماینده گمرک ایران نیز این محموله را بدون توقف ترخیص کرد.

تا کنون ۷ محموله ۶ میلیون دوزی واکسن سینوفارم از ۴ مهر ماه تا کنون وارد کشور شده است.

جمعیت هلال‌احمر در مجموع از اردیبهشت ماه تاکنون، ۹۴ میلیون و ۳۹۰ هزار دوز واکسن سینوفارم به کشور وارد کرده است.

گمرک ایران نیز اعلام کرد: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱ آبان ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۲۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۰۶ دوز واکسن کرونا وارد کشور شده که ۱۰۵ میلیون دوز آن سینوفارم بوده است.

گمرک می‌گوید: همه واکسن‌های وارداتی پای پرواز و بدون معطلی تشریفات گمرکی آنها انجام و با حمل یکسره به وزارت بهداشت تحویل شده است.

با واکسن‌های وارداتی صبح امروز، مجموع واکسن‌های خریداری شده به ۱۲۶ میلیون دوز رسید.

کد مطلب 5334737

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      واکسن برکت چی شد؟
    • حسین شعبانپور IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خداکندهرچه زودتر این ویروس ازجهان ریشه کن گردد.تابتوانیم اعضای خانواده رادرآغوش بگیریم. آمین یارب العالمین. .

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