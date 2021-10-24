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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷

برگزیدگان دومین جایزه داستان‌نویسی نشر سه سه‌تار معرفی شدند

برگزیدگان دومین جایزه داستان‌نویسی نشر سه سه‌تار معرفی شدند

برگزیدگان دومین جایزه داستان‌نویسی نشر سه سه‌تار (با موضوع: در آسانسور اتفاق افتاد) معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان دومین جایزه داستان‌نویسی نشر سه سه‌تار (با موضوع: در آسانسور اتفاق افتاد) معرفی شدند.

این رویداد که از خرداد سال جاری با مشارکت ۲۲۱ نویسنده آغاز شده بود، امروز با معرفی پنج برنده نهایی پایان پذیرفت.

اسامی برندگان به این ترتیب است؛ سمیه سمیعی بهزاد نیکوکار مریم میرزایی مهدی افروزخواه امین برهان.

به نفر اول علاوه بر بسته فرهنگی، مبلغ ده میلیون ریال و به چهار نفر دیگر، مبلغ سه میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

جایزه داستان نویسی نشر سه سه تار هر ساله در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5334744

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