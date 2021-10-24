تعداد فوتی های کرونا در البرز دورقمی شد/ ۱۴ فوتی در ۲۴ ساعت

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۷۲ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴۹ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۳۴ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت ۱۴ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۲۷۳ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۷۵ هزار و ۴۹۶ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۸ هزار و ۶۷۲ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.