با ارمنستان برای جایگزینی مسیرهای جدید حمل و نقل کالا توافق کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، در سفر رئیس کل گمرک ایران به روسیه بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بندری و گمرکی تاکید و گشایش‌های جدیدی در مسیر مبادلات اقتصادی و گمرکی بین دو کشور ایجاد شد.

سید مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران که برای شرکت در همایش بین‌المللی گمرک به روسیه سفر کرده بود، گفت: در گفتگوهای مفصل با مقامات روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، بویژه روسیه و ارمنستان، توافقات خوبی در زمینه توسعه همکاری‌های گمرکی و نیز استفاده از مسیرهای جایگزین حمل و نقل کالا به دست آمد.

میراشرفی با اشاره به اینکه حجم مبادلات کالا بین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیری صعودی در پیش گرفته است افزود: با توافقات حاصل شده بزودی شاهد جهش در مناسبات تجارت و بازرگانی با کشورهای عضو این اتحادیه خواهیم بود.

وی در جمع تجار و فعالان اقتصادی ایران در روسیه گفت: ۸۷ هزار میلیارد دلار حجم کل جی‌دی‌پی دنیاست که بیش از ۵۰ درصد آن، که بیشترین درآمد و اشتغال را در کشورها ایجاد می‌کند، سهم صادرات و واردات است. در حال حاضر ۱۰ گمرک و بندر بزرگ دنیا در آسیا قرار دارد و چنانچه ظرفیت بندری و گمرکی خود را افزایش دهیم، از سهم ترانزیت، واردات و صادرات کالا، میلیاردها دلار درآمد برای کشورمان بدنبال خواهد شد. کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، دو راهگذر مهم بین‌المللی است که ایران در مسیر هر دو گذرگاه بین‌قاره‌ای قرار دارد. ما هیچ راهی جز کمک به تجار و بازرگانان نداریم، چراکه موفقیت در تجارت بر اساس شانس نیست، بلکه موفقیت ناشی از برنامه‌ریزی دقیق و حاصل برنامه مدونی است که باید تدوین و اجرا شود.

میراشرفی با بیان اینکه ایران کشوری نیست که بخواهند به طور کامل تحریم کنند، تصریح کرد: شاید بتوانند مسیرهای هوایی را با تحریم محدود کنند، اما مسیرهای زمینی و دریایی ایران که با ۱۵ کشور از زمین و دریا همسایگی دارد، قابل تحریم نیست.

وی با اشاره به اهمیت گذرگاه‌های زمینی برای صادرات و واردات کالا بین ایران و روسیه گفت: تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های دریایی و جاده‌ای، به ویژه در زمینه افزایش ناوگان کشتی‌های رو-رو در دریای خزر و تسهیلات بیشتر گمرکی، می‌تواند حجم مبادلات را افزایش دهد.

رئیس کل گمرک ایران به اقدامات گمرک ایران برای تسهیل مراودات تجاری بین ایران و روسیه در سه سال اخیر اشاره و تاکید کرد: گمرک ایران همچنان با جدیت پیگیر حل مشکلات گمرکی است.

وی استفاده از گمرک سبز را یکی از مهمترین راه‌های تسهیل شرایط صادرات کالا به روسیه عنوان کرد و گفت: برای استفاده از کریدور سبز گمرکی به حضور شرکت‌های بسیار بزرگ یا هلدینگ‌های تجاری نیاز است، اما متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های مدیریت صادرات، هلدینگ‌های تجاری یا شرکت‌های بزرگ فعال نیست و تنها بخش خصوصی یا شرکت‌های تجاری به صورت جزیره‌ای و کوچک وارد تجارت می‌شوند.

میراشرفی به ضرورت تشکیل شرکت‌های بزرگ مدیریت صادرات، هلدینگ‌های تجاری و ورود شرکت‌های مادر تخصصی به بازار روسیه اشاره کرد و گفت: در این صورت می‌توان از مزایای کریدور سبز گمرکی بهره برد.

در این نشست کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با تشریح وضعیت کنونی تجارت و بازرگانی بین ایران و روسیه، موانع و مشکلات گمرکی در مسیر مبادلات بازرگانی بین دو کشور را تشریح کرد.

زارعی رایزن بازرگانی و حیدری رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران، جلالی فر عضو اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و روسیه و نیز جمعی از تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در روسیه در این نشست با بیان مشکلات ترانزیتی و گمرکی، پیشنهادات و راهکارهای خود در زمینه رفع مشکلات موجود را ارائه کردند.