قربانیان کرونا در کهگیلویه وبویراحمد به ۹۷۹ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته چهار بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان جان خود را از دست دادند.

یزدان پناه تصریح کرد: همچنین ۴۳۸ تست نیز ثبت شده که از این موارد ۵٠ درصد مثبت شد.

یزدان پناه افزود: بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستان بویراحمد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مجموع مبتلایان شناسایی شده استان را ۷۶ هزار نفر دانست و گفت: افراد واکسینه نشده هرچه سریع‌تر به مراکز مراجعه کرده تا با تحقق واکسیناسیون کاهش آمار بستری و مرگ را داشته باشیم.