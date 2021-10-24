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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبر داد؛

قربانیان کرونا در کهگیلویه وبویراحمد به ۹۷۹ نفر رسید

قربانیان کرونا در کهگیلویه وبویراحمد به ۹۷۹ نفر رسید

یاسوج_ رئیس دانشگاه علوم پرشکی یاسوج از افزایش شمار قربانیان کرونا در استان به ۹۷۹ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته چهار بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان جان خود را از دست دادند.

یزدان پناه تصریح کرد: همچنین ۴۳۸ تست نیز ثبت شده که از این موارد ۵٠ درصد مثبت شد.

یزدان پناه افزود: بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستان بویراحمد است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مجموع مبتلایان شناسایی شده استان را ۷۶ هزار نفر دانست و گفت: افراد واکسینه نشده هرچه سریع‌تر به مراکز مراجعه کرده تا با تحقق واکسیناسیون کاهش آمار بستری و مرگ را داشته باشیم.

کد مطلب 5334880

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