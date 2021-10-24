رئیس فدراسیون والیبال راهی سوئیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، نشست هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال فردا (دوشنبه) در مقر فدراسیون جهانی در شهر لوزان سوئیس برگزار می‌شود.

محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران به‌عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی (FIVB) امروز یکشنبه برای حضور در این نشست راهی لوزان سوئیس شد.

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال فردا در مقر FIVB برگزار خواهد شد و گزارش رویدادها و مسابقات سال ۲۰۲۱ مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین در این نشست، برنامه‌ها و مسابقات سال ۲۰۲۲ بررسی خواهد شد.